تقنية جديدة للحفاظ على الحيوانات المنوية للدجاج توفر فرصًا مثيرة لتربية الدواجن

حقق الباحثون في جامعة تسوكوبا اكتشافًا رائدًا في مجال تكاثر الطيور. تتمتع تقنية التخزين المبرد المبتكرة الخاصة بهم بالقدرة على زيادة القدرة على تخصيب الحيوانات المنوية للدجاج، وإحداث ثورة في تربية الدواجن والحفاظ على الجينات.

تقليديا، تم استخدام التخزين المبرد لتخزين الحيوانات المنوية للطيور بأمان للتلقيح الاصطناعي. ومع ذلك، فإن درجات الحرارة المنخفضة غالبا ما تلحق الضرر بخلايا الحيوانات المنوية، مما يقلل من قدرتها على الإخصاب خلال فترة زمنية قصيرة. وقد أدى هذا إلى الحد من فعالية طريقة الحفظ هذه بالنسبة للدجاج، الذي يواجه تدهورًا في جودة الحيوانات المنوية في غضون ساعات.

بدأ فريق من جامعة تسوكوبا التحقيق في الأسباب الكامنة وراء هذا الانخفاض السريع في الخصوبة في الحيوانات المنوية للدجاج المبرد. واكتشفوا أن الضعف ناتج عن دخول أيونات الكالسيوم إلى خلايا الحيوانات المنوية أثناء التخزين. ومن خلال تجربة مخلبات الكالسيوم لإزالة هذه الأيونات، تمكن الباحثون من عكس الضرر وإعادة تنشيط وظائف تخصيب الحيوانات المنوية.

وأكدت اختبارات الخصوبة في الجسم الحي أن هذه التقنية الجديدة يمكن أن تزيد من صلاحية الحيوانات المنوية للدجاج المبرد لأكثر من ثلاثة أيام، متجاوزة فترات التخزين السابقة. ووجد الباحثون أيضًا أن إزالة أيونات الكالسيوم كان لها تأثير كبير على ديناميكيات استقلاب الطاقة في الحيوانات المنوية، مما أدى إلى حالة سبات تتميز بنقص الأكسجة، وانخفاض درجة الحموضة، والحركة المتقطعة.

وهذا الاكتشاف الرائد له آثار بعيدة المدى على صناعة تربية الدواجن. فهو يفتح الفرص لطرق تكاثر فعالة من حيث التكلفة وفعالة للموارد الوراثية النادرة، مما يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي في أنواع الدواجن. بالإضافة إلى ذلك، فإن مدة التخزين الممتدة التي توفرها هذه التقنية يمكن أن تعزز كفاءة برامج التلقيح الاصطناعي وتحسين معدلات نجاح التربية بشكل عام.

وفي حين أن إجراء المزيد من البحث وتحسين هذه التكنولوجيا الجديدة أمر ضروري، إلا أنها تمثل تقدما كبيرا في مجال تكاثر الطيور. ومن خلال هذا الابتكار، طور الباحثون في جامعة تسوكوبا فهمنا للآليات الأساسية التي تنظم خصوبة الحيوانات المنوية ومهدوا الطريق لتطورات مثيرة في تربية الدواجن.