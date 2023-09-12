هل يستطيع Starfield الوصول إلى 60 إطارًا في الثانية على Xbox Series X؟ اختبارات المسبك الرقمي تعطي الأمل!

أجرى خبراء التكنولوجيا في Digital Foundry اختبارات لتحديد ما إذا كانت لعبة Starfield، اللعبة المرتقبة من Bethesda، يمكن أن تعمل بمعدل 60 إطارًا في الثانية (FPS) على Xbox Series X. على الرغم من أن الإجابة ليست واضحة، إلا أن النتائج توفر الأمل اللاعبين.

استخدم Digital Foundry مجموعة أدوات سطح المكتب AMD 4800S، التي تتطابق بشكل وثيق مع وحدة معالجة الرسومات الخاصة بـ Xbox Series X، لتشغيل Starfield في الإعدادات المشابهة لإصدار Xbox Series X. ثم قاموا بخفض الدقة إلى 1440 بكسل، بما يتوافق مع إصدار Xbox Series S، واستكشفوا اللعبة بدقة لتقييم معدل الإطارات.

وجد الفريق أن اللعبة تتجاوز في معظم الأوقات 40 إطارًا في الثانية. يشير هذا إلى أن وضع 40 إطارًا في الثانية مع إعدادات GPU مختلفة أو تعديلات على مقياس الدقة الديناميكي يمكن أن يكون خيارًا ممكنًا. الاحتمال الآخر هو وضع معدل التحديث المتغير (VRR)، والذي من شأنه أن يفتح معدل الإطارات للاعبين الذين لديهم شاشات تدعم VRR.

ومع ذلك، فإن تحقيق معدل ثابت يبلغ 60 إطارًا في الثانية طوال اللعبة بأكملها يبدو غير مرجح بالنسبة لـ Starfield. يخلص Digital Foundry إلى أن وضع الأداء المخصص بمعدل 60 إطارًا في الثانية يمثل تحديًا كبيرًا. ومع ذلك، هناك دائمًا فرصة لأن تفاجئ Bethesda اللاعبين بالتحسينات في المستقبل.

هل ترغب في رؤية وضع أداء بمعدل 40 إطارًا في الثانية لـ Starfield على Xbox Series X؟ شارك أفكارك أدناه!

التعاريف:

- FPS: عدد الإطارات في الثانية، وهو مقياس لمعدل التحديث أو معدل الإطارات للعبة أو مقطع فيديو. يشير إلى عدد الإطارات الفردية التي يتم عرضها في الثانية.

– GPU: وحدة معالجة الرسومات، وهي دائرة إلكترونية متخصصة تعالج وتعيد الصور ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة.

– VRR: معدل التحديث المتغير، وهي تقنية عرض تسمح لمعدل تحديث الشاشة بالتكيف ديناميكيًا مع معدل إطارات المحتوى المعروض.

المصدر: Digital Foundry، "هل يمكن تشغيل Starfield بمعدل 60 إطارًا في الثانية على Xbox Series X؟"، Pure Xbox.