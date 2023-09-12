تقدم سانتا كروز Heckler SL: eMTB خفيف الوزن مع 150 مم من السفر

دخلت سانتا كروز سوق الدراجات الجبلية الكهربائية خفيفة الوزن مع إطلاق Heckler SL. تتميز هذه الدراجة الجديدة بمسافة 150 ملم للعجلات الخلفية وهي مصممة للتعامل مع الجبل بأكمله. وهي مجهزة بمحرك Fazua's Ride 60 وبطارية مدمجة بقدرة 430 وات في الساعة، مما يوفر دفعة أعلى التلال. يستهدف Heckler SL أولئك الذين يريدون تجربة أكثر تشبهًا بالدراجة مع القليل من المساعدة الإضافية في التسلق.

يقع محرك الدراجة الكهربائية Fazua Ride 60 في قلب Heckler SL، حيث يوفر عزم دوران أقصى يبلغ 60 نيوتن متر و450 واط من الطاقة القصوى. يوفر المحرك ثلاثة إعدادات للطاقة - Breeze وRiver وRocket - والتي يمكن تخصيصها في تطبيق Fazua. يتم عرض عمر البطارية وإعدادات الطاقة على شاشة LED ذات الأنبوب العلوي، والتي تتميز أيضًا بمنفذ USB-C لشحن الأجهزة.

تدعي سانتا كروز أن Heckler SL، بمحركها الأصغر والأخف وزنًا وبطاريتها بقدرة 430 وات في الساعة، تقدم نفس النطاق الذي توفره دراجة eMTB كاملة الطاقة مع بطارية بقدرة 630 وات في الساعة. تلغي البطارية غير القابلة للإزالة الحاجة إلى المزالج أو الأغطية، مما يؤدي إلى تصميم أنبوبي مدمج بقطر داخلي أصغر.

يتوفر Heckler SL بخمسة أحجام، من الصغير إلى الكبير جدًا، وخمسة خيارات للتصميم. تبدأ الأسعار من 6,699 جنيهًا إسترلينيًا وتصل إلى 11,999 جنيهًا إسترلينيًا. ولم يتم تأكيد الأسعار الدولية بعد.

بشكل عام، يوفر Heckler SL من Santa Cruz للراكبين خيار eMTB خفيف الوزن مع ما يكفي من القوة والمدى للتغلب على أي جبل، مع الحفاظ على الشعور والتعامل مع دراجة الطرق التقليدية.

التعاريف:

– eMTB: دراجة جبلية كهربائية، مزودة بمحرك لتقديم المساعدة في استخدام الدواسات.

- عزم الدوران: مقياس القوة التي تسبب دوران الجسم حول محور.

– Wh: واط/ساعة، وحدة قياس الطاقة المستخدمة في البطاريات والأنظمة الكهربائية.

- USB-C: واجهة ناقل تسلسلي عالمي (USB) تدعم نقل البيانات بشكل أسرع وإخراج طاقة أعلى.

– LED: الصمام الثنائي الباعث للضوء، وهو نوع من مصادر الضوء شائع الاستخدام في الأجهزة الإلكترونية.

المصدر: [اسم المصدر]