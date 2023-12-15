إطلاق صاروخ جديد متوقع في عام 2024

من المقرر أن تشهد صناعة الطيران عدة رحلات افتتاحية للصواريخ الجديدة في عام 2024، لمعالجة النقص في مركبات الإطلاق الناجم عن العدد المتزايد من مجموعات الأقمار الصناعية. تسلط عمليات الإطلاق القادمة الضوء على طموحات وكالات وشركات الفضاء المختلفة لتعزيز استكشاف وتكنولوجيا الفضاء. فيما يلي بعض المهام الجديرة بالملاحظة التي نتطلع إليها:

1. أريان 6: بعد سنوات من التأخير بسبب الوباء والتحديات الأخرى، أصبح صاروخ أريان 6، الذي طورته أوروبا كرد فعل على صاروخ سبيس إكس فالكون 9، جاهزًا أخيرًا لرحلته الأولى. وباستخدام أساليب الإنتاج الجديدة، يهدف آريان 6 إلى أن يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة من سابقه، وأن يكون قادرًا على حمل الحمولات إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض والمدار الأرضي المنخفض.

2. فيجا سي: من المتوقع إطلاق صاروخ فيجا سي، الذي تصنعه شركة الفضاء الإيطالية أفيو، مرة أخرى في الربع الأخير من عام 2024. ويأتي ذلك بعد منعه من الطيران منذ ديسمبر 2022 بسبب رحلة تجارية فاشلة. تخطط وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لاستخدام Vega C لإطلاق الأقمار الصناعية الأوروبية العلمية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

3. Vulcan Centaur: ستقدم United Launch Alliance (ULA) صاروخ Vulcan Centaur كبديل لمركبات الإطلاق السابقة. ومع القدرة على حمل حمولات كبيرة إلى مدار أرضي منخفض، يهدف فولكان سنتور إلى تقديم حل أكثر فعالية من حيث التكلفة. ومن المقرر أن يتم الإطلاق الأول في أوائل شهر يناير، مع مهمات لاحقة تشمل مركبة هبوط خاصة على سطح القمر والمركبة الفضائية "Dream Chaser" التابعة لشركة Sierra Space.

4. ستارشيب: ستواصل شركة سبيس إكس اختبار صاروخها الضخم ستارشيب في عام 2024، على الرغم من النكسات الأولية. يعد Starship أكبر وأقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، حيث تراقب وكالة ناسا تطويره عن كثب حيث تم التعاقد معه للقيام بمهام الهبوط على سطح القمر. ويتوقع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، المزيد من الرحلات الجوية الناجحة في المستقبل القريب.

5. نيو جلين: من المقرر أن يبدأ صاروخ نيو جلين التابع لشركة بلو أوريجن في الظهور لأول مرة في عام 2024، بهدف حمل حمولات تبلغ 45 طنًا متريًا إلى مدار أرضي منخفض. على الرغم من أنها ليست قوية مثل Falcon Heavy من SpaceX، إلا أن New Glenn ستلعب دورًا حاسمًا في مهمة Artemis 5 القمرية التابعة لناسا وستطلق أيضًا مسبار NASA EscaPADE لدراسة الغلاف المغناطيسي للمريخ.

تمثل عمليات الإطلاق القادمة هذه معالم مهمة في استكشاف الفضاء وتظهر الجهود المستمرة لابتكار وتعزيز قدرات الصواريخ. مع ازدياد عدد الدول والشركات التي تستثمر في تكنولوجيا الفضاء، تتوسع احتمالات البعثات والاكتشافات المستقبلية.