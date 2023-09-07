دور الروبوتات في مستودعات أمازون

يعد مركز الوفاء AUS2 التابع لشركة Amazon في بفلوجيرفيل، تكساس، موطنًا لمستودع آلي ضخم يوظف 3,000 شخص ويضم 35 مليون وحدة من المخزون. وبينما يأخذ العمال استراحات الغداء، تستمر الروبوتات المعروفة باسم Robin Arms ووحدات الدفع المتنقلة Pegasus في العمل بلا كلل. تستخدم هذه الأذرع الآلية الصفراء كاميرات وأجهزة استشعار متقدمة لتحديد الطرود والتعامل معها، بالاعتماد على قضبان شفط قابلة للسحب لوضعها على منصات زرقاء تسمى بيغاسوس. تتنقل الروبوتات التي يصل ارتفاعها إلى الركبة على الأرض باستخدام رموز QR وترسل الطرود عبر المزالق المخصصة باستخدام أحزمة ناقلة مدمجة.

في الماضي، كان يتم توجيه الطرود إلى مراكز فرز منفصلة تابعة لشركة أمازون ثم إلى محطات التسليم. ومع ذلك، فإن وحدات Robin Arms وPegasus تقضي على هذه الخطوة الوسيطة. ومع نشر ما يقرب من 40 ذراعًا من نوع Robin في هذه المنشأة وأسطولًا مكونًا من 1,000 ذراع في جميع أنحاء البلاد، تعاملت هذه الروبوتات مع أكثر من مليار طرد في عام 2021، وهو ما يمثل أكثر من 12% من إجمالي حجم طرود أمازون.

وبينما تثير أتمتة المستودعات المخاوف بشأن فقدان الوظائف، تؤكد أمازون على أهمية السلامة. ويوضح تاي برادي، كبير خبراء التكنولوجيا في شركة أمازون روبوتيكس، أن الهدف هو التخلص من المهام المتكررة والمملة، مما يسمح للبشر بالتركيز على العمل عالي المستوى وتقليل مخاطر الإجهاد البدني. واجهت أمازون انتقادات بشأن معدلات إصابة المستودعات، حيث أثار المنظمون والنقابات العمالية والمساهمون مخاوف. وقد اعترضت الشركة على هذه الادعاءات وأصدرت بيانات السلامة التي تشير إلى أن معدلات الحوادث كانت أقل في مواقع الروبوتات الخاصة بها مقارنة بالمواقع غير الروبوتية.

تلعب الروبوتات دورًا متزايد الأهمية في مستودعات أمازون، حيث تعمل على تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة. أدى إدخال منصات Hercules الروبوتية إلى إلغاء حاجة العمال إلى السير على الأرض لاختيار المنتجات، مما أدى إلى تعزيز الإنتاجية. بينما يستمر استخدام الروبوتات في التطور، تعطي أمازون الأولوية للسلامة وتهدف إلى أن تكون رائدة في هذه الصناعة.