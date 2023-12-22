ألياف عازلة جديدة مستوحاة من فراء الدب القطبي توفر حماية ثورية من البرد

كشف العلماء مؤخرًا عن تطور رائد في مجال العزل الحراري. مستوحاة من بنية فراء الدب القطبي، ابتكر باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم أليافًا جديدة يمكن استخدامها لحياكة السترات القادرة على حماية مرتديها من البرد القارس. توفر هذه الألياف القابلة للغسل والمتينة عزلًا حراريًا استثنائيًا بجزء صغير من السماكة المطلوبة للسترات الصوفية التقليدية.

ويكمن نجاح هذه الألياف المبتكرة في تقليدها لبنية القشرة الأساسية الموجودة في فراء الدب القطبي. ومن خلال دراساتهم، اكتشف العلماء أن فراء الدببة القطبية يوفر عزلًا حراريًا متميزًا مع الحفاظ على القوة والمرونة. وبأخذ إشارات من هذا التصميم الطبيعي، طور الباحثون أليافًا بوليمرية قوية تسمى EAF. تتكون الألياف من مسام مغلفة داخل طبقة مطاطية رقيقة قابلة للتمدد.

إحدى أهم مزايا ألياف EAF هي قابليتها للتمدد بشكل ملحوظ. على عكس الألياف التقليدية التي تحقق إجهادًا بنسبة 2% فقط تقريبًا، يمكن أن تمتد ألياف EAF حتى 1,000%، مما يجعلها متعددة الاستخدامات ومتينة للغاية. وكشفت الاختبارات أيضًا أن خصائص عزل الألياف تظل غير متأثرة إلى حد كبير حتى بعد 10,000 دورة تمدد متكررة عند إجهاد 100%.

بالإضافة إلى أداء العزل، فإن ألياف EAF قابلة للغسل والصبغ أيضًا، مما يضمن التطبيق العملي وخيارات التخصيص للمستخدمين. ولعرض قدراتها، قام العلماء بصناعة سترة رقيقة من ألياف القوات المسلحة المصرية يبلغ سمكها حوالي خمس سترة أسفل. ومن اللافت للنظر أن هذه السترة توفر عزلًا مشابهًا، مما يسلط الضوء على إمكانية تطوير ألياف متعددة الوظائف يمكن تصنيعها على نطاق واسع باستخدام عمليات بسيطة.

بشكل عام، يوفر هذا التطور الرائد وسيلة واعدة في تكنولوجيا الحماية من البرد. من خلال استلهام العالم الطبيعي، ابتكر العلماء أليافًا لا توفر عزلًا حراريًا استثنائيًا فحسب، بل تُظهر أيضًا قابلية الغسيل والتمدد والملاءمة للحياكة والنسيج. ومع المزيد من البحث والتطوير، يمكن لهذه الألياف العازلة الجديدة أن تُحدث ثورة في الطريقة التي نكافح بها البرد القارس في مختلف التطبيقات والصناعات.