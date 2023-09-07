تكشف تجسيدات OnePlus 12 عن تغييرات في التصميم لإعداد الكاميرا الخلفية

تعرض العروض المسربة لجهاز OnePlus 12 القادم، بإذن من OnLeaks (عبر MySmartPrice)، بعض تغييرات التصميم المثيرة للاهتمام لإعداد الكاميرا الخلفية. تكشف العروض أن OnePlus 12 سيحتفظ بالتصميم الدائري الكبير الذي شوهد في الطرز السابقة، ولكن مع العلامة التجارية "H" المُجددة بدلاً من "Hasselblad". تمنح هذه العلامة التجارية الجديدة الجهاز مظهرًا أنظف وأكثر بساطة.

بالإضافة إلى ذلك، تشير أحدث العروض أيضًا إلى إزالة لوحة فولاذية صغيرة كانت موجودة في التسريبات السابقة. تم التكهن بأن هذه اللوحة تحتوي على عدسة منظار لتحسين قدرات التكبير. لا يزال من غير الواضح ما إذا كان OnePlus قد رفض هذه الميزة أو ما إذا كان سيتم وضعها في مكان آخر بالجهاز. ومن الجدير بالذكر أنه يشاع أن الشركة تنضم إلى اتجاه عدسة المنظار للحصول على قدرات تكبير أفضل.

تشمل الميزات الأخرى المتوقعة في OnePlus 12 شاشة منحنية مع ثقب في المنتصف، وشريط تمرير تنبيه التوقيع، وخيار اللون الأسود بلمسة نهائية من الحجر الرملي. ومن حيث المواصفات، يُشاع أن الجهاز سيحتوي على شاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة مزودة بتقنية LTPO ومعدل تحديث 120 هرتز. من المحتمل أن يتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3، التي توفر ما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 جيجابايت من مساحة التخزين. ومن المتوقع أيضًا أن يأتي هاتف OnePlus 12 مزودًا ببطارية أكبر بسعة 5,400 مللي أمبير في الساعة ودعم الشحن السريع بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط. سيتم تشغيله على OxygenOS 14 المستند إلى Android 14.

من المتوقع أن يتم إصدار OnePlus 12 في ديسمبر على أقرب تقدير، وربما في يناير 2024. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل المحددة حول تاريخ الإصدار نادرة. سيتعين على محبي OnePlus وعشاق التكنولوجيا الانتظار حتى تتوفر المزيد من المعلومات. ترقبوا المزيد من التحديثات على OnePlus 12 وتغييرات التصميم المشاع عنها.

مصادر:

– OnLeaks/MySmartPrice

– الصورة: ون بلس 11