تقترح براءة اختراع Nintendo إصلاحًا محتملاً لمشكلة Joy-Con Drift

يبدو أن براءة الاختراع التي قدمتها Nintendo مؤخرًا تشير إلى أن الشركة تستكشف طرقًا لمعالجة المشكلة المستمرة المتمثلة في انجراف Joy-Con. يعد انجراف Joy-Con، وهي مشكلة محبطة تسجل فيها وحدة تحكم Nintendo Switch حركة وهمية من وحدات التحكم، مشكلة مستمرة منذ إطلاق وحدة التحكم في عام 2017. وقد أدت إلى دعاوى قضائية جماعية ودفعت Nintendo إلى الاعتذار عن الإزعاج الذي تسبب فيه لعملائها.

يقترح تسجيل براءة الاختراع، الذي تم تقديمه في 11 مايو ونشره مكتب براءات الاختراع الأمريكي في 7 سبتمبر، حلاً يتضمن استخدام سائل مغناطيسي. يتغير هذا السائل اللزوجة استجابة للمجالات المغناطيسية ويصبح مقاومًا عند إزاحة عنصر تشغيل وحدة التحكم. بمعنى آخر، من المحتمل أن تمنع هذه التقنية حركة الانجراف لوحدات تحكم Joy-Con.

في حين أن براءة الاختراع لا تذكر صراحةً انجراف Joy-Con، أعربت كاتبة الألعاب والمدافعة عن إمكانية الوصول Laura Kate Dale عن أملها في أن تعالج التكنولوجيا المقترحة هذه المشكلة. واقترحت أيضًا إمكانية قيام Nintendo بتقديم عصي تناظرية ذات ردود فعل قوية، مماثلة لتلك الموجودة في PlayStation 5، في وحدة تحكم مستقبلية. أكد ديل على أهمية إتاحة هذه الميزات للاعبين المعاقين من خلال السماح بإيقاف تشغيلها على مستوى النظام.

أدى تسجيل براءة الاختراع أيضًا إلى إحياء التكهنات حول جهاز Nintendo Switch 2 المشاع، والذي قد يتم إصداره في عام 2024. ووفقًا لديل، من المتوقع أن توفر وحدة التحكم التي تمت ترقيتها مزيدًا من القوة ومعدلات إطارات محسنة ودقة من خلال ترقية نمط DLSS. أعرب ديل أيضًا عن أمله في أن يشتمل Switch 2 الافتراضي على ميزات إمكانية الوصول التي أصبحت قياسية في وحدات التحكم الأخرى، مثل مرشحات عمى الألوان وعلامات إمكانية الوصول في المتجر الرقمي.

بينما يبقى أن نرى ما إذا كانت تطورات براءات الاختراع هذه ستؤدي إلى إصلاح دائم لانجراف Joy-Con، فإن جهود Nintendo لمعالجة المشكلة وتحسين إمكانية الوصول إلى وحدات التحكم ووحدات التحكم المستقبلية الخاصة بها تعد علامات مشجعة للاعبين.

مصادر:

– مكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة

– لورا كيت ديل – نص Twitter DM