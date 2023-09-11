براءة اختراع وحدة تحكم Nintendo الجديدة تقترح إصلاحًا لمشكلة Joy-Con Drift

تشير براءة اختراع تم نشرها مؤخرًا من قبل مكتب براءات الاختراع الأمريكي إلى أن Nintendo قد تفكر في حل دائم لمشكلة Joy-Con التي طال أمدها. يعد انجراف Joy-Con مشكلة تستجيب فيها وحدة تحكم Nintendo Switch للحركة الوهمية من وحدات تحكم Joy-Con. لقد كانت هذه المشكلة بمثابة إحباط كبير لأصحاب Switch منذ إصدار وحدة التحكم في عام 2017، مما أدى إلى رفع دعاوى قضائية جماعية واعتذار من Nintendo.

تقترح براءة الاختراع استخدام "قسم المقاومة" مع سائل مغناطيسي يغير اللزوجة بناءً على شدة المجال المغناطيسي. سيكون هذا السائل بمثابة مقاومة عند إزاحة وحدة التحكم. أعربت كاتبة الألعاب والمدافعة عن إمكانية الوصول Laura Kate Dale عن أملها في أن تعني براءة الاختراع هذه أن Nintendo تعمل على Joy-Cons التي تستخدم المغناطيسية لمنع الانجراف. ومع ذلك، يتوقع آخرون أن براءة الاختراع يمكن أن تلمح إلى قيام Nintendo بتقديم عصي تناظرية ذات ردود فعل قوية مماثلة لتلك الموجودة في PS5.

أكد ديل أيضًا على أهمية خيارات الوصول على مستوى النظام للاعبين المعاقين. إذا قامت Nintendo بدمج ميزات مثل مرشحات عمى الألوان على مستوى النظام وعلامات إمكانية الوصول في المتجر الرقمي، فإن ذلك سيجعل الألعاب على Switch أكثر سهولة وشمولاً.

بالإضافة إلى ذلك، أثارت براءة الاختراع شائعات حول جهاز Nintendo Switch 2 المرتقب، والذي يُشاع أنه سيتم إصداره في عام 2024. ومن المتوقع أن يتميز Switch 2 بأداء محسّن وترقية على غرار DLSS لتعزيز معدلات الإطارات والدقة.

في حين أنه يبقى أن نرى ما إذا كانت نينتندو ستنفذ الأفكار المقدمة في براءة الاختراع وكيف ستنفذها، فإن إمكانية الإصلاح الدائم لانجراف Joy-Con تعد أخبارًا مشجعة لأصحاب Switch. ولم تقدم نينتندو بعد تعليقًا رسميًا على براءة الاختراع.

المصدر: مكتب براءات الاختراع الأمريكي