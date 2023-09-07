إطلاق Apple iPhone 15 لتقديم منفذ USB-C: تغيير كبير

من المقرر أن يحدث هاتف Apple iPhone 15 القادم تغييرًا ملحوظًا حيث يستبدل منفذ Lightning الخاص به بمنفذ USB-C المستخدم على نطاق واسع. ومع ذلك، فإن هذا التحول نحو التوحيد القياسي قد يمثل بعض التحديات لقاعدة عملاء Apple المخلصين.

في حين أن الانتقال إلى USB-C يعتبر خطوة إيجابية، يشير David Vogt، محلل UBS، إلى أن بعض المستهلكين قد يترددون قبل الترقية إلى iPhone 15. ويرجع هذا التردد في المقام الأول إلى الإزعاج الناتج عن الاضطرار إلى استبدال الكابلات وأجهزة الشحن الحالية بمنفذ USB. -ج البدائل. ويشير فوجت إلى أن الأشخاص قد ينتظرون لفترة أطول قليلاً قبل إجراء التبديل، لأنهم لا يريدون الخوض في متاعب تغيير الكابلات في كل مكان.

ومن المثير للاهتمام أن قرار التحول إلى USB-C مدفوع بعوامل تنظيمية في الاتحاد الأوروبي (EU). كان الاتحاد الأوروبي يضغط من أجل اتصالات موحدة عبر الأجهزة، مما أدى إلى بروز USB-C كمعيار صناعي. ويمكن النظر إلى خطوة شركة أبل على أنها استجابة لهذه الضغوط التنظيمية.

يجادل بعض المتحمسين للتكنولوجيا بأن شركة آبل ربما كانت تفضل الانتقال التدريجي، بدءًا من طرازات Pro، قبل تنفيذ التغيير عبر جميع طرازات iPhone. ومع ذلك، فإن التحول إلى USB-C كان قادمًا منذ فترة طويلة، مع تحول الدعوات لهذا المنفذ في وقت مبكر من iPhone 12 Pro.

يبقى أن نرى تأثير مفتاح منفذ الشحن هذا على معدلات الترقية لجهاز iPhone 15. إذا كان العملاء مترددين في التكيف مع أجهزة الشحن الجديدة، فقد يذهب الفضل أو اللوم إلى الموقف التنظيمي للاتحاد الأوروبي. وبغض النظر عن ذلك، فإن هذا التحول سيجبر المستهلكين في النهاية على التكيف مع USB-C عاجلاً وليس آجلاً.

مع اقتراب إطلاق iPhone 15، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتفاعل العملاء مع مفتاح منفذ الشحن USB-C. حددت شركة Apple حدثها القادم في 12 سبتمبر، حيث سيتم الكشف عن جميع التفاصيل حول iPhone الجديد.

مصادر:

– محلل UBS ديفيد فوجت، 9to5.Mac