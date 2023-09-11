يوفر تحديث Google Camera 9.0 ميزات جديدة لهواتف Pixel

تم إصدار الإصدار 9.0 من تطبيق Google Camera بواجهة مستخدم وأوضاع جديدة. ظهر التحديث في البداية على هواتف Pixel 8 وPixel 8 Pro القادمة، وقد بدأ الآن في شق طريقه إلى أجهزة Pixel الأخرى. ومع ذلك، يبدو أن التحديث يتطلب Android 14، حيث يحتاج إلى Android SDK 34 كحد أدنى للمتطلبات.

تمت مشاركة التحديث على قناة Google News Telegram، إلى جانب ملف APK الذي يمكن للمستخدمين تثبيته على هواتف Pixel الخاصة بهم. تجدر الإشارة إلى أن هذا التحديث قد يعمل فقط على الأجهزة التي تعمل بالإصدار التجريبي من Android 14 نظرًا لأن الإصدار الثابت من Android 14 غير متوفر بعد.

تتضمن بعض الميزات الجديدة في Google Camera 9.0 مفتاحًا للتنقل بسهولة بين أوضاع الصور والفيديو، وأوضاع التقاط محددة لكل وضع، وإعدادات سريعة يمكن الوصول إليها من خلال إيماءات التمرير، وتخطيط مُعاد تصميمه مع معرض قابل للطي وأزرار الصور الشخصية. يقدم التحديث أيضًا رمزًا جديدًا تحت عنوان.

رقم الإصدار لهذا التحديث هو 9.0.115.561695573.37. بناءً على متطلبات Android 14، فمن المحتمل أن يتزامن الإصدار الرسمي لتحديث الكاميرا هذا مع إطلاق Pixel 8 أو عند توفر Android 14 المستقر. ليس من الواضح من أين نشأ هذا الإصدار، ولكنه متاح الآن للتنزيل.

إذا كنت مهتمًا بتجربة Google Camera 9.0 الجديد، فيمكنك تنزيله باستخدام الرابط المقدم من قناة Google News Telegram.

المصادر: أخبار جوجل (تلغرام)