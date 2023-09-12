Forza Motorsport تكشف عن طريقة لعب جديدة ونمط وظيفي جديد في الإصدار القادم

عرضت Turn 10 Studios مؤخرًا 17 دقيقة من لقطات اللعب للعبة Forza Motorsport المرتقبة خلال بث Forza الشهري. يعد الجزء الجديد من السلسلة، الذي يحمل عنوان Forza Motorsport، بتحديثات وتغييرات مثيرة، مما يمثل حقبة جديدة لسلسلة ألعاب السباق الشهيرة.

أظهرت لقطات اللعب "القيادة الأولية" للعبة، والتي تكون بمثابة تسلسل تمهيدي، بالإضافة إلى سباق نهاية الأسبوع في كأس البناء. يتيح "القيادة الأولية" للاعبين إجراء دورة تدريبية حول حلبة Maple Valley في سيارة شيفروليه كورفيت إي-راي، إحدى سيارات الغلاف الخاصة باللعبة. من خلال التنقل عبر حركة المرور الكاملة، يجب على اللاعبين إتقان كل دور للتقدم بنجاح.

بعد دورة التدريب، تنتقل لقطات اللعب إلى سباق ليلي في المسار الخيالي، هاكوني. هذه المرة، يتحكم اللاعبون في سيارة Cadillac Racing V-Series.R رقم 01، وهي سيارة الغطاء الأخرى في اللعبة. بعد التوقف في الحفرة، يكون لدى اللاعبين إطارات جديدة للضغط من أجل المركز الأول.

يعرض الفيديو أيضًا الوضع الوظيفي للعبة، المعروف باسم كأس البناء. يمكن للاعبين الاختيار من بين ثلاث سيارات بداية، بما في ذلك 2019 Subaru STI S209، و2018 Honda Civic Type R، و2018 Ford Mustang GT. تتميز لقطات اللعب بجلسة تدريب على حلبة Grand Oak Club، وهو مسار خيالي جديد آخر، يوفر للاعبين فرصة للتعرف على فيزياء اللعبة والتعامل معها.

على الرغم من أن اللعبة تقدم للاعبين في المقام الأول دوائر خيالية في البداية، إلا أنه سيتم أيضًا عرض دوائر العالم الحقيقي. بمجرد انتهاء جلسة التدريب، يتم الترحيب باللاعبين بسباق مثير يضم شبكة كاملة من 24 سيارة، تتخذ كل منها نهجًا فريدًا عند المنعطف الأول.

تتخذ Forza Motorsport نهجًا فريدًا في هذا الإصدار، حيث أسقطت التسلسل الرقمي الذي كان موجودًا في الإصدارات السابقة. تهدف إلى إعادة تعريف السلسلة باعتبارها لعبة "تقدم السيارة"، وتحويل التركيز من جمع السيارات إلى إتقان المركبات من خلال ترقيات مرتبطة بمستوى إتقان السيارة. يعد هذا الخروج عن تصميم ألعاب السباق التقليدية تغييرًا مثيرًا سيكون له صدى لدى محبي هذا النوع.

من المقرر إصدار Forza Motorsport في 10 أكتوبر 2023 لمنصات Xbox Series X|S والكمبيوتر الشخصي. سيكون متاحًا على Xbox Game Pass وPC Game Pass في يوم إطلاقه.

مصادر:

– تحويل 10 استوديوهات.