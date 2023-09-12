لعبة Forza Motorsport الجديدة: تحول من تجميع السيارات إلى تطوير السيارة

مع أقل من شهر واحد على إصدارها، كشفت Turn 10 عن لقطات جديدة للعبة Forza Motorsport المرتقبة في بث Forza الشهري الأخير. ومع ذلك، فإن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في البث هو كيفية وضع Turn 10 للعبة على أنها خروج عن ألعاب جمع السيارات النموذجية، على الرغم من تقديم أكثر من 500 سيارة عند الإطلاق.

وفقًا لدان جرينوالت، المدير العام لشركة Turn 10 Studios، فإن Forza Motorsport لا يقتصر على مجرد جمع السيارات بمرور الوقت، بل يتعلق بجمع السيارات التي تحمل أهمية شخصية. يتمتع كل لاعب بحرية اختيار مجموعة من السيارات التي تهمه، مما يخلق إحساسًا بالمجتمع من خلال المناقشات والمناظرات والمنافسة القائمة على المهارات.

هذا النهج هو استجابة متعمدة لتصميم اللعبة. في Forza Motorsport، تتمتع كل سيارة بمستوى إتقان السيارة الخاص بها والذي يجب على اللاعبين زيادته من خلال قيادتها بنشاط. يتم ربح نقاط الخبرة من خلال سرعة الانعطاف، والتي يتم قياسها مقابل أفضل قيمة نظرية للسيارة تم حسابها مسبقًا في اللعبة. يتطلب فتح ترقيات الأداء من اللاعبين رفع مستوى إتقان السيارة. إن التركيز على تطور السيارات الفردية يميز لعبة Forza Motorsport باعتبارها لعبة "Car-PG" فريدة من نوعها، حيث تتطلب من اللاعبين استثمار الوقت والجهد في معرفة كل مركبة يقودونها عن كثب.

صرح كريس إيساكي، مدير اللعبة، أن هذا التحول في تصميم اللعبة هو السبب وراء قيام Forza Motorsport بإسقاط الرقم وعدم تسميتها Forza Motorsport 8. وقد أعاد الفريق تصور أسلوب اللعب الأساسي وفلسفات التصميم بالكامل، بهدف تنمية شغف اللاعبين باللعبة. السيارات من خلال قوة اللعب وبناء المجتمع وتنمية المهارات والمنافسة.

ستحتوي Forza Motorsport (2023) على أكثر من 500 سيارة و20 مسارًا عند الإطلاق، مع محتوى إضافي مخطط له كتحديثات مجانية، بما في ذلك Nürburgring Nordschleife الشهير. ستكون اللعبة متاحة على Xbox Series X|S والكمبيوتر الشخصي (Steam وMicrosoft Store)، وسيتم تضمينها في Xbox Game Pass وPC Game Pass اعتبارًا من إصدارها في 10 أكتوبر.

يقدم هذا العصر الجديد من Forza Motorsport خروجًا عن تركيز السلسلة السابق على جمع السيارات، مع التركيز على أهمية تقدم السيارة ومشاركة اللاعبين. تهدف قرارات التصميم الجريئة لـ Turn 10 إلى توفير تجربة جديدة وغامرة لمحبي Forza، ودعوتهم إلى تبني هذه الفلسفة الفريدة بدلاً من الحكم على اللعبة فقط باعتبارها محاكاة لجمع السيارات.

مصادر:

- تيار فورزا الشهري

– تحويل 10 استوديوهات