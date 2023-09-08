برنامج تجسس مرتبط بشركة NSO الإسرائيلية يستغل ثغرة في أجهزة Apple، حسبما يقول Citizen Lab

أبلغت مجموعة المراقبة الرقمية Citizen Lab عن اكتشاف برامج تجسس مرتبطة بشركة NSO الإسرائيلية التي استغلت ثغرة تم اكتشافها حديثًا في أجهزة Apple. سمح الخلل باختراق أجهزة iPhone التي تعمل بأحدث إصدار من iOS (16.6) دون أي تفاعل من الضحية. عثر Citizen Lab على دليل على الاستغلال عند فحص جهاز Apple الخاص بموظف من إحدى مجموعات المجتمع المدني في واشنطن.

وأكد مختبر سيتيزن لاب، ومقره كلية مونك للشؤون العالمية والسياسة العامة بجامعة تورونتو، على دور المجتمع المدني في الكشف عن الهجمات المتطورة. وقال جون سكوت رايلتون، كبير الباحثين في Citizen Lab: "يظهر هذا أن المجتمع المدني يعمل مرة أخرى كنظام إنذار مبكر بشأن الهجمات المعقدة حقًا".

وعقب هذا الاكتشاف، أصدرت شركة Apple تحديثات جديدة لأجهزتها لمعالجة العيوب التي أبلغ عنها Citizen Lab. ولم تقدم الشركة تعليقات إضافية بخصوص الوضع. ومع ذلك، حث Citizen Lab المستهلكين على تحديث أجهزتهم لحماية أنفسهم من التسلل المحتمل لبرامج التجسس.

وقد خضعت شركة NSO، الشركة الإسرائيلية التي تقف وراء برامج التجسس، للتدقيق بسبب الانتهاكات المزعومة، بما في ذلك مراقبة المسؤولين الحكوميين والصحفيين. وأدرجت الحكومة الأمريكية "إن إس أو" على القائمة السوداء في عام 2021 بسبب هذه الادعاءات.

من الضروري للأفراد والمؤسسات أن يظلوا يقظين وأن يقوموا بتحديث أجهزتهم على الفور لضمان الحماية ضد التهديدات السيبرانية المحتملة.

التعاريف:

– برامج التجسس: البرامج الضارة المستخدمة للتجسس على جهاز أو شبكة أو جمع المعلومات منها دون موافقة المستخدم.

– الخلل: ضعف أو ضعف في البرامج أو الأجهزة التي يمكن استغلالها من قبل المهاجمين السيبرانيين.

– المجتمع المدني: يشير إلى العمل الجماعي خارج السياقات الحكومية أو التجارية أو العائلية. وتضم المنظمات والأفراد الذين يدافعون عن القضايا الاجتماعية ويعززون الديمقراطية وحقوق الإنسان.

مصادر:

- كريستوفر بينج وزيبا صديقي. "برامج التجسس المرتبطة بشركة NSO الإسرائيلية تستغل الخلل في أجهزة Apple: Citizen Lab." اي تي للاتصالات. [أدخل سنة وشهر ويوم النشر]. [أدخل عنوان URL للمقالة المصدر هنا]