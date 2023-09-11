حدث منتج Apple القادم: ما يمكن توقعه

من المقرر أن تستضيف شركة Apple حدثها المعتاد للمنتجات يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع بشدة أن تعلن الشركة عن أحدث هواتفها الذكية. في حين تم تسريب بعض التفاصيل حول هواتف iPhone القادمة، إلا أن شركة Apple معروفة بمفاجأة جمهورها بإعلانات غير متوقعة. سيتم بث الحدث مباشرة على موقع Apple الإلكتروني ومن المقرر أن يبدأ في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الأيرلندي.

ومن المتوقع أن يكون iPhone 15 هو أبرز الأحداث في هذا الحدث. من المتوقع وجود أربعة نماذج مختلفة: iPhone 15 و15 Plus و15 Pro و15 Pro Max. ومن المتوقع أن تظل أحجام الشاشة كما هي في الطرازات السابقة، بقياس 6.1 بوصة و6.7 بوصة على التوالي. قد تخضع نماذج Pro لعملية إعادة تصميم، ومن المحتمل أن تتميز بتصميم أخف وزنًا وأنحف مع التحول من الفولاذ المقاوم للصدأ إلى التيتانيوم. ومن المتوقع أيضًا أن تتحسن قدرات الكاميرا، مع إمكانية وجود كاميرا منظار في طراز Pro Max، مما يسمح بقدرات تكبير محسنة.

هناك تغيير مهم آخر في تشكيلة iPhone 15 وهو الانتقال المتوقع من منفذ الشحن السريع إلى USB C. والدافع وراء هذا التغيير هو دفع الاتحاد الأوروبي لمنافذ شحن موحدة ومن المرجح أن يتم تنفيذه عبر جميع طرازات iPhone 15. قد يخضع مفتاح كتم الصوت الموجود على جانب جهاز iPhone أيضًا لعملية تحويل، ومن المحتمل أن يصبح زر إجراء لتعيين الاختصارات.

بالإضافة إلى iPhone 15، قد تقدم Apple تحديثات لـ Apple Watch Series 9 وAirPods. ومن المتوقع أن تحصل Apple Watch Series 9 على تحسينات صغيرة، بما في ذلك شريحة S9 الجديدة لتحسين الأداء واحتمال تحسين عمر البطارية. لا تزال التفاصيل حول سلسلة Ultra من ساعات Apple التي تركز على المغامرة نادرة. أما بالنسبة لسماعات AirPods، فمن المرجح أن تركز أي تحديثات على العلبة، لا سيما استبدال موصل Lightning بـ USB C. ومن المتوقع أيضًا أن يكون هناك تحديث لسماعات AirPods Max، التي لم يتم تحديثها منذ إطلاقها في عام 2020. سيكون في الأفق بسبب متطلبات الاتحاد الأوروبي USB C لسماعات الرأس بحلول عام 2024.

مصادر:

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