Alan Wake 2: العرض الترويجي الجديد لأسلوب اللعب يكشف تفاصيل مثيرة للاهتمام

أحدث مقطع دعائي للعبة Alan Wake 2، والذي شاركه IGN، يسلط الضوء على بطل الرواية الرئيسي الثاني للعبة، Saga Anderson، ويؤسس اتصالًا قويًا بـ Remedy's Control. يبدأ المقطع الدعائي باستكشاف أندرسون لمدينة Watery الغامضة المليئة بالأفراد الغريبين. لقد عثرت على أداء حي كئيب من قبل آهتي الغامض، الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه بواب في كونترول.

عندما تتفاعل أندرسون مع سكان المدينة، تدرك أنهم يتصرفون كما لو أنهم يعرفونها منذ سنوات، على الرغم من افتقارها إلى الذاكرة. من المحتمل أن يكون هذا نتيجة لإحياء قصتها من خلال الشخصية المميزة، آلان ويك، الذي يحاول تحرير نفسه من سجنه المائي.

تظهر أندرسون وهي تفحص الصور الفوتوغرافية وتتعمق في ذكرياتها لتكشف الألغاز المحيطة بوجودها في Watery. لقد واجهت وحشًا سريعًا ومدمرًا وسكان بلدة ممسوسين يستخدمون الفؤوس، مما يذكرنا بأول لعبة Alan Wake. تقوم بإرسالهم باستخدام مزيج من الضوء وإطلاق النار، وهي تفكر فيما إذا كانت هذه الكائنات مرتبطة بالعبادة التي تحقق فيها أو جزء من السرد الذي يمكن أن يتلاعب به ويك.

يكشف المقطع الدعائي أيضًا عن "قصر العقل" الافتراضي حيث يمكن لأندرسون تجميع الأدلة وتنظيم أفكارها بتسلسل زمني، مما يساعد اللاعبين في تتبع التطورات الجديدة. خلال رحلتها، تكتشف أرض معارض مهجورة تسمى The Percolator، والتي تضم العديد من المخلوقات المأخوذة. عندما تنبعث نغمة مؤرقة من أكواب الشاي الدوارة، يجب على أندرسون مواجهة هؤلاء الخصوم.

على الرغم من أن المقطع الدعائي للعبة ينتهي بتشويق، إلا أنه يوفر مجموعة كبيرة من التفاصيل والمراجع الجديدة التي تشير إلى تكملة غامرة ومثيرة. يقدم المقطع الذي شاركته IGN لمحة عن آليات اللعبة وأجواءها، مما يجعلها تستحق المشاهدة للجماهير.

مصادر:

العرض الترويجي للعبة Alan Wake 2 على موقع IGN.