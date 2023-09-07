Netskope تستحوذ على Kadiska لتعزيز قدرات DEM

أعلنت شركة Netskope، وهي مزود خدمة الوصول الآمن (SASE)، عن استحواذها على شركة Kadiska، وهي شركة لمراقبة التجربة الرقمية (DEM). يهدف هذا الاستحواذ إلى توسيع قدرات Netskope's DEM لمحترفي الشبكات والبنية التحتية الذين يحتاجون إلى رؤية أكبر عبر شبكة SD-WAN الخاصة بهم وحافة الخدمة الآمنة والبيئات السحابية.

تأسست Kadiska في عام 2020، وهي تقدم تقنية DEM التي توفر رؤية لتجربة المستخدم النهائي عبر SaaS والتطبيقات السحابية. تخطط Netskope لدمج تقنيات Kadiska في عرض Netskope Proactive DEM الخاص بها. إن إضافة تجربة المستخدم الحقيقي وقدرات مراقبة الاتصال الشامل من Kadiska تكمل أدوات DEM الحالية من Netskope، وتمتد إلى مراقبة المتصفحات والأجهزة المحمولة وتطبيقات الويب والسحابة، بالإضافة إلى الشبكات العامة والسحابية.

سيؤدي تكامل تقنية المراقبة من Kadiska أيضًا إلى تعزيز منصة SASE الخاصة بـ Netskope، مما يمكّن العملاء من تقديم تجارب رقمية آمنة وموثوقة عبر بيئات سحابية هجينة معقدة. SASE هو مفهوم لبنية الشبكة صاغته شركة Gartner في عام 2019، ويجمع بين شبكة SD-WAN ومجموعة من خدمات الأمان لتوفير خدمة سحابية موحدة للمؤسسات.

يدرك سانجاي بيري، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Netskope، التوافق بين الرؤية التأسيسية لشركة Kadiska ورؤية منصة Netskope. إن الاستحواذ على Kadiska، إلى جانب قدراتها، سيسمح لـ Netskope بالتحكم بشكل أفضل وتحسين الخبرة والأمان في العالم الجديد للبيانات المتفرقة والمستخدمين والبنية التحتية السحابية والتطبيقات.

وفقًا لـ Naveen Palavalli، نائب الرئيس لاستراتيجية المنتج في Netskope، فإن إضافة Kadiska تعمل على تعزيز وتسريع قدرات Netskope بشكل كبير، مما يوفر تمييزًا رئيسيًا في السوق. يدعم هذا الاستحواذ أيضًا هدف Netskope المتمثل في توفير منصة SASE متكاملة للعملاء، والتي ستكون، وفقًا لشركة Gartner، الخيار المفضل لثلث عمليات نشر SASE الجديدة بحلول عام 2025.

ولم يتم بعد تحديد التوقيت الدقيق لتكامل المنتج، ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية لعملية الاستحواذ.

مصادر:

- Netskope تستحوذ على Kadiska لتوسيع قدرات DEM: [المصدر]

– دليل سوق Gartner لـ SASE للمورد الواحد: [المصدر]

– مسح IDC: [المصدر]