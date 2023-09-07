إحياء Neopets: إعادة السحر باستخدام محاكي Ruffle Flash

يعود موقع Neopets، موقع الحيوانات الأليفة الافتراضي الشهير الذي استحوذ على اهتمام الملايين من اللاعبين، إلى الظهور مرة أخرى بدعم من محاكي Flash Ruffle. عقدت شركة Neopets شراكة مع Ruffle لإحياء كتالوجها الذي يضم أكثر من 100 لعبة صغيرة، وهي خطوة تسلط الضوء على التزام العلامة التجارية بالمشاريع التي يقودها المجتمع. بعد التغييرات الكبيرة والزيادة الكبيرة في عدد الزيارات عبر الإنترنت، شهدت شركة Neopets زيادة بنسبة 60% في عدد المستخدمين النشطين شهريًا منذ إعلان استقلالها وتقديم فريق قيادة جديد.

تهدف الشراكة بين Neopets وRuffle إلى معالجة المشكلات المتعلقة ببرنامج Flash بالموقع وضمان الانتقال السلس للمستخدمين. Ruffle، وهو محاكي Flash Player مكتوب بلغة Rust، "يملأ" محتوى Flash الموجود على موقع Neopets الإلكتروني، مما يسمح بترقية سلسة وشفافة. باعتبارها الراعي الماسي، ستوفر Neopets دعمًا شهريًا لـ Ruffle، مما يعزز النجاح المستمر لكلا المنصتين.

يقر دومينيك لو، الرئيس التنفيذي لشركة Neopets، بأهمية الألعاب الصغيرة في تجربة Neopets ويعرب عن امتنانه لدعم Ruffle في إحيائها. ويمثل هذا التعاون اتجاهًا جديدًا للعلامة التجارية Neopets، مع التركيز على التنمية التي يقودها المجتمع وزيادة الشفافية.

تمثل الشراكة أيضًا التزام Neopets بالتفاعل مع مجتمع اللاعبين. كجزء من تعهدهم، استضافت Neopets أول حدث مباشر اسألني أي شيء (AMA) في السادس من سبتمبر، مما سمح للمعجبين بالتفاعل مع الرئيس التنفيذي دومينيك لو والمشاركة في الهبة المباشرة.

يعمل كل من Neopets وRuffle بجد لتلبية طلبات المستخدمين وتحسين أداء الموقع الكلاسيكي وتجربة اللعب. للبقاء على اطلاع على آخر الأخبار من Neopets، قم بزيارة Neopets.com.

مصادر:

– نيوبتس: https://www.neopets.com

– Ruffle: محاكي Flash Player مكتوب بلغة Rust.