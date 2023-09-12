تؤكد شركة Apple أن معظم تطبيقات iPhone وiPad ستعمل على Vision Pro

أكدت شركة Apple أن غالبية تطبيقات iPhone وiPad ستكون متوافقة مع Vision Pro، سماعة الواقع المختلط القادمة. وفي مذكرة للمطورين، ذكرت شركة آبل أن جميع التطبيقات التي تم تطويرها لأجهزة iPad وiPhone ستكون متاحة على Vision Pro. ستحتوي سماعة الرأس على متجر تطبيقات يقدم التطبيقات التي تم تطويرها خصيصًا لنظام التشغيل VisionOS، بالإضافة إلى تطبيقات iPad وiPhone المتوافقة التي يمكن تشغيلها على سماعة الرأس.

يتوفر للمطورين خياران عندما يتعلق الأمر بتطبيقاتهم على Vision Pro. افتراضيًا، سيتم نشر تطبيقات iPad وiPhone تلقائيًا على App Store لـ Vision Pro. وبدلاً من ذلك، يمكن للمطورين إنشاء إصدار VisionOS أصلي لتطبيقهم واستخدام نظام الشراء الشامل من Apple لتقديمه مجانًا للعملاء الذين اشتروا التطبيق بالفعل على iPhone أو iPad. يتوفر للمطورين أيضًا خيار إلغاء ظهور تطبيقاتهم على Vision Pro بالكامل.

على الرغم من أن معظم الأطر المتوفرة في iPadOS وiOS مضمنة في VisionOS، إلا أن بعض الإمكانات الخاصة بأطر عمل معينة لن تكون متاحة في Vision Pro. يتضمن ذلك مقياس التسارع الأولي أو الوصول إلى الجيروسكوب، وبرامج تشغيل الأجهزة الطرفية المخصصة، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وNFC، وSMS، وHealthKit، وRoomPlan، وAppClip، وMLCompute. أما بالنسبة للكاميرات الموجودة في Vision Pro، فلا يمكن الوصول إليها عن طريق تطبيقات الطرف الثالث. وبدلاً من ذلك، ستؤدي محاولة الوصول إلى الكاميرات إلى عرض كاميرا ويب افتراضية للمستخدم أو بث أسود مع أيقونة "بدون كاميرا".

سيتم تكييف بعض ميزات iPhone وiPad تلقائيًا مع VisionOS. سيتم إعادة توجيه التطبيقات التي تستخدم TouchID أو FaceID من خلال نظام OpticID القائم على تتبع العين في Vision Pro. بالإضافة إلى ذلك، ستسمح واجهة برمجة التطبيقات الأساسية للموقع من Apple بتقريب الموقع عبر شبكة Wi-Fi أو الحصول على معلومات الموقع من جهاز iPhone قريب.

تدعي شركة Apple أن "مئات الآلاف" من تطبيقات iPhone وiPad ستعمل بسلاسة على Vision Pro عند إطلاقه. يمكن للمطورين بالفعل استخدام محاكي VisionOS لضمان توافق تطبيقاتهم مع سماعة الواقع المختلط القادمة.

المصادر: أبل.