مراجعة NBA 2K24: المعاملات الدقيقة المحبطة تطغى على أسلوب اللعب القوي

تتمتع لعبة NBA 2K24 بالقدرة على أن تكون نجمًا حائزًا على البطولة، لكنها لا تفي بالغرض بسبب اعتمادها الكبير على المعاملات الدقيقة. في حين أن طريقة اللعب في الملعب ممتازة وتقدم تجربة NBA الأصلية، إلا أن أوضاع اللعبة تعاني من عمليات الشراء داخل اللعبة والتي تعد ضرورية للتنافس مع اللاعبين الآخرين عبر الإنترنت. يعد وضع MyCareer، على وجه الخصوص، نقطة محورية في تكرار هذا العام ولكنه يفشل في مكافأة المهارة والجهد عبر اختصارات المحفظة المفتوحة.

على الرغم من افتقارها إلى الآليات الجديدة المبهرجة، لا تزال لعبة NBA 2K24 تتمتع بصور رائعة وأسلوب لعب أقوى في الملعب. تعمل ميزة ProPLAY الجديدة، التي تترجم لقطات NBA إلى رسوم متحركة داخل اللعبة في الوقت الفعلي، على تسهيل الحركة والمراوغة والتسديد والتمرير بشكل أكثر واقعية. يشبه اللاعبون الخارقون مثل LeBron James نظرائهم في الحياة الواقعية إلى حد كبير، مما يوفر تجربة أكثر غامرة. يقدم الخصم الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تحديًا دون الشعور بالظلم، حيث تذهب الكرة بشكل موثوق إلى أفضل اللاعبين في الملعب.

يمتد هذا التحدي إلى الجانب الهجومي أيضًا، حيث تكون التكتيكات الكلاسيكية مثل البيك آند رول أقل قابلية للاستغلال. أصبح المدافعون خارج الكرة يفهمون خصومهم بشكل أفضل، مما يجبرهم على اتخاذ قرارات استراتيجية. تضيف ميزة تعزيز الأدرينالين أيضًا التفاعل إلى اللعب الدفاعي، مما يجعله أكثر تفاعلاً في المباريات عبر الإنترنت.

ومع ذلك، لم تتحسن جميع جوانب أسلوب اللعب في الملعب بشكل ملحوظ. لا تزال طريقة اللعب السريعة غير متوفرة، مما يزيل عنصر الإثارة من الدفاع الجيد. أحيانًا يتخذ الذكاء الاصطناعي قرارات محيرة للعقل، مثل استدعاء المهلات الخاطئة. كان أداء طاقم التعليق والاستراحة قويًا بشكل عام، على الرغم من أن غياب تشارلز باركلي ملحوظ.

أحد أكبر عيوب NBA 2K24 هو التركيز على عمليات الشراء داخل اللعبة في وضع MyCareer. على الرغم من اللعب لساعات طويلة واستثمار العملة الافتراضية في ترقيات السمات، فإن اللاعبين يكافحون من أجل الوصول إلى تقييمات إجمالية أعلى. تشجع اللعبة اللاعبين على إنفاق أموال حقيقية على الترقيات، مما يطغى على الجوانب القابلة للتخصيص في MyCareer التي تجعلها ممتعة.

في الختام، تعرض NBA 2K24 طريقة لعب مثيرة للإعجاب في الملعب ومرئيات أصلية ولكنها شابتها اعتمادها الكبير على المعاملات الدقيقة. تعاني أوضاع اللعبة، وخاصة MyCareer، من نقص التقدم المجزي. في حين أن اللعبة تأخذ خطوات للأمام في آليات اللعب، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى تقديم تجربة مرضية حقًا.