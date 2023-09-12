Steam يصنف Overwatch 2 وNBA 2K24 كأسوأ ألعاب لهذا العام

صنفت شركة Steam مؤخرًا لعبتي Blizzard's Overwatch 2 وNBA 2K2 من 24K Sports كأول وثاني أسوأ الألعاب لهذا العام، بناءً على تقييمات المستخدمين. من إجمالي 183,780 مراجعة على Steam لـ Overwatch، هناك 165,573 تقييمًا سلبيًا. وبالمثل، تلقت NBA 2K24، التي تم إصدارها في 8 سبتمبر، 3,135 مراجعة سلبية من إجمالي 3,523 مراجعة.

تنبع المراجعات السلبية لـ Overwatch 2 بشكل أساسي من وجود المعاملات الدقيقة. كانت اللعبة موجودة في الأصل على متجر Blizzard عبر الإنترنت، Battle.net، حيث لم يتمكن المستخدمون من ترك تعليقات. ومع ذلك، عندما أصبحت Overwatch متاحة على Steam في أغسطس، أتيحت للاعبين أخيرًا الفرصة للتعبير عن عدم رضاهم عن المعاملات الدقيقة. على الرغم من ردود الفعل السلبية، لا تزال لعبة Overwatch 2 تحتل مكانًا في قائمة أفضل 50 لعبة الأكثر لعبًا على Steam، مع ما يقرب من 30,000 مستخدم متزامن. يبدو أنه على الرغم من أن بعض اللاعبين قد لا يعجبهم الاتجاه الذي اتخذته اللعبة، إلا أنهم ما زالوا يستمتعون بلعبها.

من ناحية أخرى، واجهت لعبة NBA 2K24 انتقادات ليس فقط بسبب معاملاتها الدقيقة ولكن أيضًا بسبب الرسومات وطريقة اللعب الباهتة. صرح المشجعون المحبطون أن خيبة الأمل هذه ليست جديدة، حيث كانت الأقساط السابقة في سلسلة NBA 2K مخيبة للآمال أيضًا. في الواقع، تم تصنيف إصدار 2020، NBA 2K21، على أنه "عملية احتيال مجانية للعب عبر الهاتف المحمول"، وتم انتقاد إصدار 2021، NBA 2K22، باعتباره "ابتزازًا هائلاً". يعبر اللاعبون عن إحباطهم من الوجود المستمر للمعاملات الدقيقة، والتي كانت جزءًا من السلسلة منذ NBA 2K13.

على الرغم من المراجعات السلبية، لا يزال لدى كل من Overwatch 2 وNBA 2K24 قواعد جماهيرية مخلصة. ومع ذلك، تشير الانتقادات وخيبة الأمل التي عبر عنها اللاعبون إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى تغييرات كبيرة في التكرارات المستقبلية لهذه الألعاب لاستعادة ثقة ورضا مجتمع الألعاب.

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