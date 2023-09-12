تتلقى لعبة NBA 2K24 انتقادات شديدة وتنضم إلى صفوف الألعاب ذات التصنيف السيئ على Steam

أدى إصدار NBA 2K24 إلى موجة من ردود الفعل السلبية من مجتمع الألعاب، مما أكسبها مكانًا بين الألعاب الأسوأ تقييمًا على Steam. أعرب اللاعبون عن عدم رضاهم عن نظام انحدار الشارة الجديد للعبة وإدراج ميكانيكي Shooting Slump، معتبرين أنها من أكثر الإضافات المخيبة للآمال في الامتياز.

إحدى المشكلات المهمة، خاصة بالنسبة للاعبي الكمبيوتر الشخصي، هي أن إصدار اللعبة على الكمبيوتر الشخصي لا يأتي مع ميزات الجيل التالي المتوفرة على PS5 وXbox Series X|S. ونتيجة لذلك، سيكون لدى لاعبي الكمبيوتر الشخصي مجموعة محدودة من الميزات مقارنة بنظرائهم على وحدات التحكم.

يتجلى الاستقبال السلبي لـ NBA 2K24 في تقييمات المستخدمين على Steam. اعتبارًا من الآن، تعد اللعبة ثاني أقل الألعاب تقييمًا على المنصة، حيث أعطتها نسبة مذهلة بلغت 90.1% من مراجعات المستخدمين تقييمًا سلبيًا. من بين 2,928 مراجعة، كانت نسبة 9.9% فقط إيجابية، مما يجعلها واحدة من أكثر الألعاب التي تمت مراجعتها بشكل سلبي على Steam، على غرار المراجعة سيئة السمعة للعبة Overwatch 2.

تسلط العديد من المراجعات السلبية الضوء على خيبة أمل لاعبي الكمبيوتر الشخصي بسبب عدم وجود ميزات جديدة. يعتقد العديد من المستخدمين أن NBA 2K24 هي مجرد نسخة ولصق من لعبة العام السابق، وتفتقر إلى الابتكار وتديم عدم المساواة وسوء المعاملة تجاه لاعبي الكمبيوتر الشخصي وSteam.

سيفتقد لاعبو الكمبيوتر الشخصي العديد من الإضافات الموجودة في اللعبة، بما في ذلك Crossplay، والقدرة على بدء مهنة في WNBA، وMyNBA. ويساهم هذا الاستبعاد أيضًا في زيادة الإحباطات التي يعبر عنها المجتمع.

ويبقى أن نرى كيف سيتعامل المطورون مع هذه المخاوف وما إذا كانوا سيجرون أي تغييرات لتحسين تجربة اللعب للاعبي NBA 2K24، وخاصة أولئك الموجودين على منصة الكمبيوتر الشخصي.

مصادر:

- Steam 250 (لم يتم توفير عنوان URL)

- المؤلف: جيريمي غان