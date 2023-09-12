NBA 2K24 تتلقى رد فعل عنيف من لاعبي الكمبيوتر الشخصي، وتصبح ثاني أسوأ لعبة تمت مراجعتها على Steam

واجهت لعبة NBA 2K24 التي تم إصدارها مؤخرًا، وهي أحدث إصدار في سلسلة كرة السلة الطويلة الأمد التي طورتها 2K، انتقادات شديدة من لاعبي الكمبيوتر الشخصي، مما أدى إلى تدفق المراجعات السلبية على Steam. ونتيجة لذلك، أصبحت اللعبة الآن ثاني أسوأ لعبة تمت مراجعتها على المنصة، خلف Overwatch 2 مباشرةً، وفقًا لموقع Steam 250.

ينبع رد الفعل العنيف من حقيقة أن إصدار الكمبيوتر الشخصي من NBA 2K24 يعتمد على إصدارات PlayStation 4 وXbox One من اللعبة، بدلاً من إصدارات PlayStation 5 وXbox Series X/S الأكثر تقدمًا. لقد ترك هذا القرار إصدار الكمبيوتر الشخصي ناقصًا بصريًا وخاليًا من التحسينات المهمة مقارنة بإصدار العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الميزات الحصرية لإصدارات وحدة التحكم الأحدث غير موجودة في إصدار الكمبيوتر الشخصي.

على سبيل المثال، يسلط الموقع الرسمي للعبة الضوء على ميزات مثل ProPLAY، الذي يدمج بسلاسة لقطات NBA الحقيقية في طريقة اللعب في NBA 2K24، بالإضافة إلى الوضع الوظيفي المخصص المسمى The W. ولسوء الحظ، لا يمكن الوصول إلى هذه الميزات إلا للاعبين على PlayStation 5 وXbox. السلسلة X/S، مما يجعل لاعبي الكمبيوتر الشخصي يشعرون بالإهمال.

التعليقات على Steam تعبر عن خيبة الأمل التي يتقاسمها اللاعبون. يشير الكثيرون إلى أن طريقة اللعب والرسوم المتحركة لم تتغير إلى حد كبير عن التكرارات السابقة. يقول أحد اللاعبين: "لا تزال القائمة الرئيسية وشكل المنتزه يبدوان رخيصين للغاية كما هو الحال دائمًا." تسلط مراجعة أخرى الضوء على قلة الجهد المبذول في إصدار الكمبيوتر الشخصي، ومقارنتها بإصدار وحدة التحكم والتعبير عن الإحباط بسبب الفرص الضائعة لجعلها على قدم المساواة مع إصدارات الجيل التالي.

يتم توجيه النقد أيضًا نحو إدراج المعاملات الدقيقة في الدوري الاميركي للمحترفين 2K24، وهي لعبة دفع اللاعبون ثمنها بالكامل بالفعل. تشير التعليقات السلبية على منصات مثل Reddit إلى كيفية استخدام اللعبة لتكتيكات المعاملات الدقيقة المتنوعة، مما يؤدي إلى تفاقم عدم الرضا بين اللاعبين.

اعتبارًا من الآن، لم تعالج 2K المشكلات المحيطة بإصدار الكمبيوتر الشخصي أو تقدم أي معلومات حول التحديثات المحتملة لتحسين اللعبة.

التعاريف:

- المعاملات الدقيقة: عمليات الشراء داخل اللعبة التي تسمح للاعبين بشراء سلع أو ميزات افتراضية باستخدام أموال العالم الحقيقي.

– بلاي ستيشن 4 (PS4): وحدة تحكم للألعاب تم تطويرها بواسطة شركة سوني.

- Xbox One: وحدة تحكم في الألعاب تم تطويرها بواسطة Microsoft.

– PlayStation 5 (PS5): أحدث وحدة تحكم للألعاب من سوني، خلفًا لجهاز PS4.

- Xbox Series X/S: أحدث وحدات تحكم الألعاب من Microsoft، خلفًا لجهاز Xbox One.

المصادر: ستيم 250، يوروجامير