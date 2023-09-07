مؤشر ناسداك يتراجع مع استمرار تراجع شركة أبل

انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1٪ تقريبًا يوم الخميس، مع قيادة شركة أبل للانخفاض. ظهرت تقارير تشير إلى أن الصين منعت المسؤولين الحكوميين من استخدام أجهزة iPhone وتخطط لتوسيع الحظر ليشمل الشركات الحكومية. كما انخفضت مطالبات البطالة أيضًا إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

وكان مؤشر داو جونز الصناعي هو المؤشر الوحيد الذي شهد مكاسب، مرتفعًا بنسبة 0.2%، في حين انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 0.3%. وانخفضت أسهم شركة أبل بنسبة 3٪ تقريبًا، مما تسبب في انخفاض مؤشر ناسداك للتكنولوجيا الثقيلة.

لم يكن الانخفاض في أسهم التكنولوجيا بسبب حظر iPhone في الصين فقط. كما ساهمت المكاسب في عوائد سندات الخزانة في الانكماش. بالإضافة إلى ذلك، أثارت المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني تساؤلات حول تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأمريكي.

ومع اقتراب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول، هناك جدل حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقرر الالتزام بأسعار الفائدة المرتفعة. تعد البيانات الاقتصادية الأخيرة وظروف السوق، بما في ذلك تراجع أسهم التكنولوجيا وعدم اليقين المحيط بالصين، من العوامل المساهمة في هذه المناقشة.

التعاريف:

– ناسداك المركب: مؤشر سوق الأوراق المالية الذي يشمل أسهم جميع الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية ناسداك.

– Apple (AAPL): شركة تكنولوجيا متعددة الجنسيات تقوم بتصميم وتطوير وبيع الإلكترونيات الاستهلاكية وبرامج الكمبيوتر والخدمات عبر الإنترنت.

– متوسط ​​داو جونز الصناعي: مؤشر سوق الأوراق المالية الذي يقيس أداء أسهم 30 شركة كبيرة مدرجة في البورصات في الولايات المتحدة.

– S&P 500: مؤشر سوق الأوراق المالية الذي يقيس أداء أسهم 500 شركة كبيرة مدرجة في البورصات في الولايات المتحدة.

– مطالبات البطالة: عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة في أسبوع معين.

– الاحتياطي الفيدرالي: النظام المصرفي المركزي للولايات المتحدة.

- أسعار الفائدة: تكلفة اقتراض الأموال، وعادة ما يتم التعبير عنها كنسبة مئوية.

- عوائد سندات الخزانة: أسعار الفائدة على سندات الدين الحكومية الأمريكية.

– أرقام التجارة الصينية: إحصاءات تتعلق بواردات وصادرات الصين.

– الاقتصاد الأمريكي: النظام الاقتصادي للولايات المتحدة.

– اجتماع سبتمبر: اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي يعقد في سبتمبر لمناقشة السياسة النقدية.

مصادر:

- تمويل ياهو

- لم يتم توفير مصادر أخرى