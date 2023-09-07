مؤشر ناسداك يتراجع مع مواجهة أبل للتحديات في الصين

شهد مؤشر ناسداك انخفاضًا كبيرًا في منتصف التعاملات الصباحية، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسهم شركة أبل. وكشفت التقارير الأخيرة أن الصين منعت مسؤولي حكومتها من استخدام أجهزة آيفون، مع خطط لتوسيع الحظر ليشمل الشركات الحكومية. يمثل هذا التطور تحديًا كبيرًا لشركة Apple، حيث تمثل الصين أكبر سوق لها في الخارج وتعمل كقاعدة إنتاج عالمية لها.

من ناحية أخرى، ظل مؤشر داو جونز الصناعي مستقرا نسبيا، في حين واجهت مقاييس الأسهم الرئيسية الأخرى ضغوطا بعد انخفاضها في اليوم السابق. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.4%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنحو 1%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسهم شركة أبل بنحو 4%.

بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها شركة أبل، وصلت مطالبات البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول. وقد سبقت هذه القراءة المفاجئة بيانات أظهرت أعلى مستوى منذ ستة أشهر في نشاط الخدمات الأمريكية في أغسطس، مما يشير إلى مرونة المستهلكين واقتصاد قوي على نطاق أوسع، على الرغم من زيادة تكاليف الاقتراض.

علاوة على ذلك، أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة أيضًا بشكل سلبي على أسهم التكنولوجيا. إن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط، والتي أثارت في السابق مخاوف بشأن جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم، تراجعت خطوة إلى الوراء حيث فشلت أرقام التجارة الصينية في تخفيف المخاوف بشأن تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ونتيجة لذلك، هناك تساؤلات متزايدة حول ما إذا كان التباطؤ في الصين قد يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد الأمريكي.

انضمت هذه التقارير إلى الجدل الدائر حول اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم في سبتمبر، مما أثار تكهنات حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة. ويترقب المستثمرون والمحللون أي مؤشرات خلال هذا الاجتماع.

مصادر:

- تمويل ياهو