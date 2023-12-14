ناسا تحتفل بنجاح وصلة الاتصال بالليزر بين المحطة الفضائية والقمر الصناعي للترحيل

حققت وكالة ناسا مؤخرًا إنجازًا كبيرًا في مجال الاتصالات الفضائية من خلال إكمال رابط الليزر بنجاح بين محطة الفضاء الدولية (ISS) والقمر الصناعي لترحيل الاتصالات بالليزر (LCRD). يمثل هذا أول نظام ترحيل ليزري ثنائي الاتجاه من طرف إلى طرف لوكالة ناسا.

تم إجراء الاتصال الرائد في 5 ديسمبر 2023، حيث نجحت حمولة LCRD التابعة لناسا وILLUMA-T (مودم مستخدم المدار الأرضي المنخفض المدمج ومحطة مكبر الصوت LCRD المنخفض) في تبادل البيانات بنجاح لأول مرة. يوضح جهاز ILLUMA-T، الذي تم تركيبه في منشأة التجارب اليابانية المكشوفة بوحدة التجارب التابعة لمحطة الفضاء الدولية، كيف يمكن لمرحل اتصالات الليزر في مدار متزامن مع الأرض أن يعزز كفاءة وسرعة نقل البيانات.

تستخدم اتصالات الليزر، والمعروفة أيضًا باسم الاتصالات البصرية، ضوء الأشعة تحت الحمراء بدلاً من موجات الراديو التقليدية لنقل الإشارات. يسمح استخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء بطول موجي أكثر إحكاما، مما يمكّن المركبة الفضائية من نقل المزيد من البيانات في كل عملية إرسال. تحمل هذه التكنولوجيا المتقدمة وعدًا كبيرًا للاستكشاف العلمي، حيث يمكنها زيادة كفاءة نقل البيانات بشكل كبير والمساهمة في اكتشافات علمية أسرع.

وفقًا للدكتور جيسون ميتشل، مدير قسم تكنولوجيا الاتصالات والملاحة المتقدمة في SCaN، فإن الارتباط الناجح بين ILLUMA-T وLCRD هو دليل على إمكانات اتصالات الليزر. وأوضح أن الاتصالات بالليزر لا يمكنها فقط تسهيل عودة المزيد من البيانات من المهمات العلمية، ولكنها تعمل أيضًا كحلقة وصل حاسمة ثنائية الاتجاه لإبقاء رواد الفضاء على اتصال بالأرض أثناء مغامرتهم في الفضاء السحيق.

بعد تركيب ILLUMA-T على محطة الفضاء الدولية، أجرى المهندسون اختبارات في المدار لضمان تشغيله الاسمي. تتواصل الحمولة الآن مع LCRD، وهو قمر صناعي للترحيل تم إطلاقه في عام 2021 وخضع لأكثر من 300 تكوين تجريبي لتحسين تقنيات الاتصالات بالليزر.

وأكد ديفيد إسرائيل، مهندس الاتصالات والملاحة الفضائية في وكالة ناسا، على أهمية هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن الاتصالات الفضائية الناجحة باستخدام تقنية الليزر تمهد الطريق أمام العروض والتجارب التشغيلية. ستساعد هذه التجارب على تحسين عملية دمج تكنولوجيا الاتصالات بالليزر التي أثبتت جدواها في المهام المستقبلية، مما يزيد من الاستكشاف والمساعي العلمية إلى أقصى حد.

يمثل رابط الاتصال الليزري الناجح بين محطة الفضاء الدولية وLCRD خطوة مهمة إلى الأمام في مجال الاتصالات الفضائية. إنه يوضح التزام ناسا بالاستفادة من التقنيات المتطورة لتعزيز كفاءة وفعالية المهام لتعزيز فهمنا للكون.