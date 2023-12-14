استكشاف طبقات الشمس المحفوفة بالمخاطر: رحلة إلى المجهول

ملخص: ينطلق مسبار باركر الشمسي التابع لناسا في مهمة رائدة لاستكشاف الشمس، ويقترب منها أكثر من أي وقت مضى. وعندما تتعمق في طبقات الشمس، فإنها تواجه ظروفًا قاسية، مثل ضغط سحق العظام، والحرارة الشديدة، والمجالات المغناطيسية المتطايرة.

إن مسبار باركر الشمسي التابع لناسا، والذي تم إطلاقه في عام 2018، في مهمة لكشف أسرار الشمس. ومع كل طبقة يقترب منها، يواجه المسبار تحديات غير مسبوقة تسلط الضوء على تعقيدات استكشاف الفضاء.

تبدأ الرحلة بالكورونا، وهي منطقة تقع على ارتفاع 7 إلى 10 ملايين كيلومتر فوق سطح الشمس. تبلغ درجة حرارة الهالة مليون درجة مئوية، مما يجعلها أكثر سخونة بحوالي 1 مرة من الحمم البركانية. ويتطلب التنقل عبر هذه الطبقة الحارقة تقنية عاكسة متقدمة لتحمل شدة سطوع الشمس.

وبالاقتراب أكثر، يواجه المسبار الغلاف الكروموسفيري، حيث تمتد الشواظات الشمسية الهائلة لعشرات الآلاف من الكيلومترات وراء الشمس. وتمثل هذه الشواظات، التي تتجاوز درجات الحرارة فيها 10,000 درجة مئوية، تحديات هائلة للمركبات الفضائية.

ومع اقتراب المسبار من الغلاف الضوئي، وهو السطح المرئي للشمس، يظهر خطر كبير - البقع الشمسية. تشكل هذه البقع الباردة من الغاز، الناتجة عن المجالات المغناطيسية الداخلية القوية، تهديدًا للإلكترونيات وتزيد من خطر التوهجات الشمسية. تطلق التوهجات الشمسية طاقة تعادل 10 مليارات قنبلة هيدروجينية، مما يجعل من الضروري للمسبار الإبحار بعيدًا عن هذه المناطق النشطة.

وبالهبوط أكثر، يصل المسبار إلى منطقة الحمل الحراري، حيث تتصاعد درجات الحرارة إلى 2 مليون درجة مئوية. مع عدم وجود مادة قادرة على تحمل مثل هذه الحرارة الشديدة، تصبح استحالة البقاء على قيد الحياة واضحة.

أما الطبقة الأخيرة، وهي قلب الشمس، فتقع على عمق 500,000 ألف كيلومتر تقريبًا تحت السطح. وهنا يتجاوز الضغط 200 مليار مرة مستوى سطح البحر على الأرض. يتم ضغط الذرات إلى كثافة أكبر بعشر مرات من الحديد، مما يخلق بيئة لا مثيل لها.

تُظهر المهمة الاستثنائية لمسبار باركر الشمسي فضول البشرية الذي لا يشبع والتحديات الرائعة التي تواجهها في استكشاف المجهول. ومع اقترابنا من الشمس، يكشف المسبار عن أسرار النجم المركزي لنظامنا الشمسي، مما يمهد الطريق للاكتشافات العلمية المستقبلية.