مروحية ناسا Ingenuity تحطم الرقم القياسي للمسافة على المريخ

حققت مروحية Ingenuity التابعة لوكالة ناسا إنجازًا آخر على سطح المريخ، حيث حطمت الرقم القياسي الخاص بها خلال رحلتها التاسعة والستين. سافرت المروحية الجريئة التي يبلغ وزنها 69 أرطال على ارتفاع مثير للإعجاب يبلغ 4 قدمًا (2,315 مترًا) في الغلاف الجوي الرقيق جدًا للمريخ، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 705 قدمًا (2,310 أمتار) الذي تم تسجيله قبل بضعة أشهر فقط. يعزز هذا الإنجاز مكانة Ingenuity في تاريخ الطيران.

خلال الرحلة التي حطمت الرقم القياسي، حافظت Ingenuity على سرعة قصوى تبلغ 22.4 ميلاً في الساعة (36 كم/ساعة) وأكملت الرحلة في 135.4 ثانية. لقد تجاوز أداء المروحية التوقعات منذ وصولها إلى المريخ جنبًا إلى جنب مع المركبة الجوالة Perseverance في فبراير 2021. وكان المقصود في الأصل أن تكون عرضًا تقنيًا، وقد أثبتت Ingenuity قدرتها من خلال إجراء أول رحلة تعمل بالطاقة بنجاح على المريخ في أبريل من ذلك العام.

منذ ذلك الحين، شرعت Ingenuity في مهام معقدة بشكل متزايد، حيث بلغ إجمالي زمن الرحلة 125.5 دقيقة وغطت مسافة 10.4 ميل (16.7 كيلومترًا). وصلت المروحية أيضًا إلى ارتفاعات تصل إلى 78.7 قدمًا (24 مترًا)، مما يوفر صورًا جوية قيمة لتضاريس المريخ.

لعبت الصور عالية الدقة التي التقطتها كاميرا Ingenuity الموجودة على متن المركبة دورًا حاسمًا في مساعدة فريق Perseverance في تخطيط مسارات المركبة وتحديد مجالات الاهتمام. في بعض الحالات، دفعت التكوينات الصخرية المثيرة للاهتمام التي التقطتها مركبة Ingenuity الفريق إلى إرسال المركبة لإجراء فحص دقيق.

نظرًا لإعجابهم بأداء Ingenuity، يفكر مهندسو ناسا في تطوير إصدارات أكثر تقدمًا من المروحية للقيام بمهام مستقبلية إلى المريخ والأجرام السماوية الأخرى. النموذج الأولي لطائرة هليكوبتر المريخ معروض بالفعل في المتحف الوطني للطيران والفضاء في واشنطن العاصمة، احتفالاً بمساهماتها الكبيرة في الاستكشاف العلمي.

وفي حين أن إنجازات Ingenuity حتى الآن تستحق الاحتفال، إلا أن المهمة لم تنته بعد. ومع كامل الوظائف والقوة، يخطط فريق Ingenuity في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا لمواصلة دفع المروحية إلى أقصى حدودها، مما يزيد من استكشافها لأسرار الكوكب الأحمر لأطول فترة ممكنة.