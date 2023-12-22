ناسا تطور تكنولوجيا دفع الصواريخ لاستكشاف الفضاء السحيق

حققت وكالة ناسا مؤخرًا إنجازًا هامًا في تكنولوجيا دفع الصواريخ، حيث قامت باختبار محركها الصاروخي الدوار المطبوع ثلاثي الأبعاد (RDRE) لمدة طويلة. ولّد RDRE قوة دفع مذهلة تبلغ 3 رطل لمدة إجمالية تبلغ 5,800 ثانية، متجاوزًا أداء الاختبار الأولي. حدث هذا التطور المذهل في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا في هانتسفيل، ألاباما.

يحاكي هذا الحرق المستمر لـ RDRE متطلبات مناورة المركبة الفضائية أثناء العمليات الرئيسية مثل الهبوط أو التوجيه نحو الأجرام السماوية البعيدة مثل المريخ. ويؤكد توماس تيسلي، مهندس أجهزة الاحتراق الذي يقود اختبارات RDRE، أن هذا الإنجاز يقربنا من تحقيق مهمات مأهولة إلى القمر والمريخ.

من خلال نشر أنظمة الدفع القائمة على التفجير، تعمل RDRE على زيادة الكفاءة إلى الحد الأقصى من خلال استخدام وقود أقل مع توفير طاقة أكبر مقارنة بالأنظمة التقليدية. إن تنفيذ هذه التكنولوجيا في البعثات المستقبلية يمكن أن يتيح استكشاف وجهات الفضاء السحيق، وإحداث ثورة في قدرات كل من مركبات الهبوط المأهولة والمركبات بين الكواكب.

يعمل مهندسو ناسا بجد على رفع مستوى أداء RDRE لتحقيق قدرة دفع أكبر. هدفهم هو إنشاء RDRE قابل لإعادة الاستخدام بالكامل ويمكنه توليد قوة دفع مذهلة تبلغ 10,000 رطل. إن التطوير الناجح لنظام الدفع هذا من شأنه أن يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تصميم محركات خفيفة الوزن وفعالة قادرة على دفع كتل وحمولات أكبر إلى الفضاء السحيق.

يتماشى هذا الإنجاز الضخم مع رؤية ناسا الأوسع نطاقًا لإنشاء وجود مستدام على القمر والتقدم نحو إرسال مهمة مأهولة إلى المريخ. من خلال دفع حدود تكنولوجيا الدفع الصاروخي، تواصل وكالة ناسا تمهيد الطريق لتطورات غير مسبوقة في استكشاف الفضاء.

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