تكنولوجيا الاتصالات بالليزر الجديدة تحمل وعدًا للبعثات الفضائية المستقبلية

حققت وكالة ناسا مؤخرًا إنجازًا مهمًا في مجال الاتصالات في الفضاء السحيق من خلال الترحيل الناجح للبيانات عبر الليزر من مركبة فضائية على بعد أكثر من 10 ملايين ميل. يمكن أن يحدث هذا الاختراق ثورة في طريقة تواصلنا في الفضاء، وفقًا لوكالة الفضاء الأمريكية.

تقليديًا، اعتمد الاتصال بمركبات الفضاء السحيق على إشارات الراديو المرسلة والمستقبلة من هوائيات الأرض. على الرغم من موثوقيتها، فإن إشارات الراديو هذه لها نطاق ترددي محدود، مما يجعل من الصعب أو حتى المستحيل نقل الملفات الكبيرة مثل الصور ومقاطع الفيديو عالية الوضوح. ومع ذلك، تعتقد وكالة ناسا أن الاتصال عبر الليزر يمكن أن يحسن بشكل كبير معدلات البيانات بما يصل إلى 100 مرة.

ولاختبار هذه التقنية، تم إرسال مهمة Psyche التابعة لناسا مجهزة بجهاز إرسال واستقبال ليزر قادر على إرسال واستقبال إشارات الليزر في الأشعة تحت الحمراء القريبة. تم قفل جهاز الإرسال والاستقبال على منارة ليزر تابعة لناسا في كاليفورنيا. يعد هذا الاختراق الناجح في "الضوء الأول" جزءًا من سلسلة من التجارب التي تهدف إلى إثبات جدوى تكنولوجيا الاتصالات بالليزر.

أعربت ترودي كورتيس، مديرة العروض التكنولوجية لمديرية مهام تكنولوجيا الفضاء في مقر ناسا، عن سعادتها بشأن إمكانات تكنولوجيا الاتصالات بالليزر. وقالت: "إن تحقيق الضوء الأول هو أحد المعالم الهامة العديدة لـ DSOC في الأشهر المقبلة، مما يمهد الطريق نحو اتصالات ذات معدل بيانات أعلى قادرة على إرسال معلومات علمية وصور عالية الوضوح وبث الفيديو لدعم القفزة العملاقة التالية للبشرية. : إرسال البشر إلى المريخ.

ويطرح نظام الاتصالات بالليزر تحديات فريدة من نوعها، حيث تحتاج إشارة الليزر إلى الحفاظ على الدقة على مسافات شاسعة مع تعويض حركة كل من المركبة الفضائية والأرض. سيركز فريق ناسا الآن على تحسين الأنظمة التي تضمن توجيه الليزر بدقة وتشفير البيانات في فوتونات الضوء المرسلة.

ومع التقدم في تكنولوجيا الاتصالات بالليزر، يمكن للبعثات الفضائية المستقبلية أن تفتح إمكانيات جديدة للبحث والاستكشاف العلمي. ستمكن معدلات نقل البيانات الأسرع من إجراء اتصالات في الوقت الفعلي، وتحسين جودة الصور، وإمكانية البث المباشر، وبالتالي تعزيز تجارب كل من العلماء ورواد الفضاء. مع استمرار ناسا في دفع حدود الاتصالات الفضائية، هناك آفاق مثيرة لمستقبل استكشاف الفضاء.