شبكة الفضاء السحيق التابعة لناسا تحتفل بمرور 60 عامًا على تشغيلها

تحتفل شبكة الفضاء السحيق (DSN) التابعة لناسا بالذكرى الستين لتأسيسها، مما يمثل علامة فارقة هامة لنظام الاتصالات والملاحة الحيوي الذي يدعم أكثر من 60 مهمة فضائية. تتكون شبكة DSN من ثلاث منشآت متمركزة بشكل استراتيجي حول العالم، وتلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على تدفق البيانات بين الأرض والفضاء.

لعبت مرافق DSN، التي يديرها مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL)، الموجودة في جولدستون (كاليفورنيا)، بالقرب من مدريد (إسبانيا)، وبالقرب من كانبيرا (أستراليا)، دورًا فعالًا في تسهيل الاكتشافات الرائدة حول كوكبنا والكون الذي يسكنه. ومع ذلك، مع تزايد عدد البعثات الروبوتية وبعثات أرتميس القادمة إلى القمر، تدرك ناسا الحاجة إلى توسيع الشبكة وتحديثها.

لتلبية متطلبات المهام المستقبلية وتعزيز كمية البيانات التي يمكن نقلها، تخطط ناسا لتنفيذ تقنيات وأساليب جديدة وهوائيات أطباق إضافية. يتمحور أحد الجوانب البارزة لجهود التحديث هذه حول تكنولوجيا الاتصالات الليزرية أو الضوئية، والتي لديها القدرة على إحداث ثورة في نقل البيانات وزيادة حجم المعلومات المقدمة بشكل كبير.

وأظهرت تجربة الاتصالات البصرية في الفضاء العميق التابعة لوكالة ناسا، والتي تم إطلاقها على متن مهمة Psyche في أكتوبر 2023، مؤخرًا قدرات هذه التكنولوجيا المتطورة. وباستخدام تقنية الليزر، نجحت التجربة في بث فيديو فائق الوضوح من مسافة قياسية تبلغ 19 مليون ميل.

وبالنظر إلى المستقبل، تهدف DSN إلى مواصلة قيادة الابتكار التكنولوجي ودعم العديد من المهام الفضائية التي تدفع حدود فهمنا للكون. وكما صرح فيليب بالدوين، القائم بأعمال مدير قسم خدمات الشبكة لـ SCaN في المقر الرئيسي لناسا، "إن DSN هو قلب ناسا. ولكن لدعم مجموعة مهامنا المتنامية، نحتاج إلى المضي قدمًا في المرحلة التالية من تحديث DSN.

يمتد إرث شبكة الفضاء العميق إلى ستة عقود، لعبت خلالها دورًا حاسمًا في دعم مئات المهام وتمكين الاكتشافات الرائدة. ومع استمرار الاستثمارات في التحديث، فإن مستقبل شبكة DSN يحمل وعدًا بإنجازات علمية أكبر بينما تستكشف البشرية أعماق الفضاء السحيق.