تحتفل شبكة الفضاء العميق (DSN) التابعة لناسا بمرور 60 عامًا في 24 ديسمبر، مما يمثل ستة عقود من الاتصالات الرائدة مع المركبات الفضائية على سطح القمر أو خارجه. على مر السنين، لعبت شبكة DSN دورًا حيويًا في تسهيل خدمات الاتصالات والملاحة الحيوية لأكثر من 40 مهمة. وبينما تخطط ناسا لزيادة عدد المهام التي تدعمها، تعمل الوكالة على تحديث وتوسيع البنية التحتية لشبكة DSN.

وفقًا لفيليب بالدوين، القائم بأعمال مدير قسم خدمات الشبكة لبرنامج الاتصالات والملاحة الفضائية التابع لناسا، فإن DSN بمثابة "قلب ناسا" من خلال ضمان تدفق البيانات بين الأرض والفضاء. لتلبية المتطلبات المتزايدة للمهام الروبوتية والبشرية، بما في ذلك مهمات Artemis القادمة إلى القمر، تدخل DSN مرحلتها التالية من التحديث.

يدير مختبر الدفع النفاث التابع لناسا شبكة DSN، التي تسمح للبعثات بتتبع المركبات الفضائية وإرسال الأوامر إليها وتلقي البيانات العلمية منها في مواقع بعيدة. تتكون الشبكة من 14 هوائيًا مقسمة على ثلاثة مجمعات في غولدستون، كاليفورنيا؛ كانبيرا، أستراليا؛ ومدريد، إسبانيا. يعمل منظمو جدولة DSN بشكل وثيق مع الفريق لتأمين دعم الشبكة للعمليات الهامة وقاموا بتنفيذ بروتوكول يسمى "Follow the Sun" لزيادة التغطية إلى أقصى حد.

تشمل تحسينات الشبكة إضافة الأطباق وترقيتها وتطوير تقنيات جديدة. إحدى هذه التقنيات هي الاتصالات الليزرية أو الضوئية، والتي يمكن أن تحسن كمية البيانات المنقولة. نجحت وكالة ناسا في اختبار اتصالات الليزر من مدار الأرض إلى القمر، ويهدف العرض التوضيحي لتكنولوجيا الاتصالات البصرية في الفضاء العميق (DSOC) على متن مهمة Psyche إلى نقل بيانات النطاق الترددي العالي من أماكن بعيدة مثل المريخ.

لدى DSN وNASA تاريخ طويل في تبني التقنيات الجديدة، حيث تعود جذور الشبكة إلى استقبال مختبر الدفع النفاث للقياس عن بعد من Explorer 1، وهو أول قمر صناعي أمريكي ناجح، في عام 1958. وقد دعم العمل الرائد لـ DSN في اتصالات الفضاء السحيق مئات المهام وقاد العديد من الاكتشافات حول كوكبنا والكون. بفضل قوتها العاملة المتفانية والابتكار المستمر، ستستمر DSN في كونها قوة دافعة في استكشاف الفضاء والتقدم العلمي على مدار الستين عامًا القادمة وما بعدها.

لمزيد من المعلومات حول شبكة الفضاء السحيق، يرجى زيارة: [https://www.nasa.gov/communicating-with-missions/dsn/](https://www.nasa.gov/communicating-with-missions/dsn) /)