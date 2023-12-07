استكشاف إمكانات الدروع الحرارية القابلة للنفخ للبعثات الفضائية المستقبلية

وقد حظي العرض الناجح لوكالة ناسا للدرع الحراري القابل للنفخ في العام الماضي باهتمام العديد من الشركات الحريصة على التعاون مع الوكالة في تطوير هذه التكنولوجيا المبتكرة. في نوفمبر، أجرت وكالة ناسا اختبار الطيران في المدار الأرضي المنخفض لمبطئ السرعة القابل للنفخ (LOFTID) كحمولة ثانوية أثناء إطلاق القمر الصناعي للطقس JPSS-2. تم نشر الدرع الحراري القابل للنفخ الذي يبلغ طوله ستة أمتار أثناء العودة وهبط بسلام في المحيط الهادئ.

أحد الأطراف المهتمة هو United Launch Alliance (ULA)، الذي أعرب عن اهتمامه بدمج التكنولوجيا في مفهوم تكنولوجيا الإرجاع المعيارية المستقلة (SMART) لاستعادة المحركات المعززة. تتعاون ULA حاليًا مع NASA لتطوير تقنية LOFTID من خلال اتفاقية قانون الفضاء. سيتضمن هذا التعاون تطوير هيكل هوائي أكبر يبلغ قطره 10 أمتار.

لتحقيق الحجم الأكبر، يجب زيادة قطر المقاطع الحلقية للمبطئ القابل للنفخ ونفخها إلى ضغط أعلى. ذكر جو ديل كورسو، مدير مشروع LOFTID في مركز أبحاث لانجلي، أن ULA تمول هذه القفزة التكنولوجية الكبيرة. ومع ذلك، فإن ULA ليست الشركة الوحيدة المهتمة بتقنية LOFTID. أبدت شركات أخرى اهتمامًا أيضًا، بما في ذلك شركة Outpost، وهي شركة ناشئة تقترح أنظمة إعادة الدخول التجارية.

تتعاون ناسا أيضًا مع عمالقة الصناعة الذين لم يتم الكشف عنهم، بهدف استكشاف هياكل هوائية أكبر يتراوح عرضها من 18 إلى 20 مترًا لمختلف التطبيقات غير المكشوف عنها. بالإضافة إلى ذلك، شاركت شركة Blue Origin في رحلة LOFTID من خلال توفير التمويل لفريق التصوير أثناء الرحلة الذي تم معايرته علميًا التابع لناسا، والذي جمع بيانات مهمة أثناء إعادة الدخول.

وبينما تعمل هذه الشراكات على تسريع عملية تطوير مبطئات قابلة للنفخ واسعة النطاق، تعترف ناسا بأنها لا تستطيع الاعتماد فقط على الصناعة لتطوير هذه التكنولوجيا. وستواصل الوكالة الاستثمار في البحث والتطوير لتسخير الإمكانات الكاملة للدروع الحرارية القابلة للنفخ في المهام البشرية المستقبلية، مثل تلك التي إلى المريخ.