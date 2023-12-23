تعمل شبكة الفضاء السحيق التابعة لناسا على تطوير الاتصالات البصرية لمهمات الفضاء السحيق

تستخدم شبكة الفضاء السحيق (DSN) التابعة لناسا أحدث التقنيات للحفاظ على الاتصال مع بعثات الفضاء السحيق منذ عام 1963. والآن، تخطو الوكالة قفزة كبيرة إلى الأمام في تطوير الاتصالات البصرية في الفضاء السحيق (DSOC)، وهو نظام يستخدم الليزر لنقل الفيديو والبيانات ذات النطاق الترددي العالي من الفضاء السحيق.

بالمقارنة مع عمليات الإرسال الراديوي التقليدية، توفر المصفوفات الضوئية سرعات إرسال أسرع وأمانًا محسنًا ووزنًا خفيفًا ومرونة أكبر. وفي اختبار حديث، نجحت وكالة ناسا في بث مقطع فيديو من مسافة 31 مليون كيلومتر (19 مليون ميل) باستخدام تقنية DSOC. يوضح هذا المعلم التاريخي فعالية الاتصالات البصرية ويفتح إمكانيات جديدة للمهام الفضائية المستقبلية.

تم بث الفيديو الذي تبلغ مدته 15 ثانية باستخدام جهاز إرسال واستقبال ليزري متطور للطيران، والذي تم تركيبه في مهمة Psyche التابعة لناسا. تم إرسال الفيديو بمعدل بت أقصى يبلغ 267 ميغابت في الثانية واستغرق 101 ثانية للوصول إلى الأرض. وتم تنزيله من تلسكوب هيل في مرصد بالومار التابع لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وتم تشغيله في الوقت الفعلي في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا.

ويهدف العرض التوضيحي للاتصالات الليزرية إلى نقل البيانات بمعدلات أكبر بـ 10 إلى 100 مرة من أنظمة الترددات الراديوية الحالية. مع تقدم مهمة Psyche نحو حزام الكويكبات الرئيسي، سيرسل النظام إشارات على طول الطريق إلى المريخ، حتى عندما يكون على أبعد مسافة من الأرض. وستمكن هذه التكنولوجيا المتقدمة من نقل البيانات العلمية المعقدة والصور عالية الوضوح والفيديو، مما يضع الأساس للبعثات المأهولة المستقبلية إلى المريخ.

ويتجلى نجاح نظام DSOC من خلال إنجازاته الأخيرة. حقق المشروع "الضوء الأول" في 14 نوفمبر وأظهر سرعات أعلى للوصلة الهابطة وزيادة في دقة التوجيه أثناء عمليات الفحص الأسبوعية. تتمتع هذه التكنولوجيا بالقدرة على إحداث ثورة في شبكات الاتصالات في الفضاء السحيق وتعزيز النجاح الشامل للبعثات الفضائية.

بالإضافة إلى فوائدها العلمية، ستلعب الاتصالات الضوئية ذات معدل البيانات العالي دورًا حاسمًا في الحفاظ على الاتصال بين رواد الفضاء والأرض خلال المهام طويلة الأمد، مثل البعثات المستقبلية إلى المريخ. بينما يقضي رواد الفضاء شهورًا أو حتى سنوات بعيدًا عن عائلاتهم ووسائل الراحة المنزلية، تصبح شبكات الاتصال الموثوقة والفعالة ضرورية لرفاهيتهم.

مع التقدم المحرز في مجال الاتصالات البصرية، تتخذ وكالة ناسا خطوة مهمة نحو هدفها المتمثل في استكشاف أعماق الكون. ومن خلال الاستفادة من قوة الليزر، تمهد الوكالة الطريق لاكتشافات رائدة وتدفع حدود استكشاف الفضاء.