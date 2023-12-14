ناسا تختبر جهازًا آليًا مبتكرًا في حديقة جاسبر الوطنية

أجرى علماء وكالة ناسا اختبارات ميدانية في حديقة جاسبر الوطنية، باستخدام جهاز آلي مبتكر يسمى EELS (مساح الحياة الخارجية Exobiology Extant Life Surveyor). تم تصميم هذا الثعبان الميكانيكي الذي يبلغ طوله 4.4 مترًا ووزنه 200 رطل لاستكشاف الأماكن التي يصعب الوصول إليها والتي لا تستطيع مركبات الاستكشاف الوصول إليها. وأوضح الدكتور مورغان كيبل من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) أن EELS يهدف إلى توفير فهم أعمق لوجود الحياة في أجزاء أخرى من نظامنا الشمسي.

أثناء الاختبار الذي تم إجراؤه في نهر أثاباسكا الجليدي، نجحت EELS في المناورة عبر التضاريس الصعبة. قدم النهر الجليدي مناظر طبيعية فريدة من نوعها، تتميز بالشقوق والشقوق والقنوات التي تسمى مولان والتي تتعمق في النهر الجليدي. وقد أتاح هذا فرصة ممتازة لجمع البيانات والبحث العلمي.

قام العلماء أيضًا بقياس مواد مختلفة لزملائهم في علوم الأرض، مما ساهم في الأوراق البحثية القادمة. أتاحت عملية الاختبار للفريق جمع معلومات مهمة حول أداء EELS في بيئات مختلفة، بالإضافة إلى جمع بيانات علمية قيمة.

تم تصميم EELS لتكون قابلة للتوسيع، مع القدرة على إضافة أو إزالة الوحدات حسب الحاجة. أثبت الاختبار الأخير نجاحه، مما فتح إمكانيات لمزيد من التطوير والبحث المستقبلي. قد تفكر ناسا في العودة إلى حديقة جاسبر الوطنية أو حتى نشر نسخة مصغرة من EELS على القمر أو المريخ.

يسلط هذا الاختبار الميداني في حديقة جاسبر الوطنية الضوء على التكنولوجيا المتطورة والفرص المحتملة لاستكشاف الفضاء. يظهر جهاز EELS التابع لناسا واعدًا في استكشاف المناطق التي يتعذر الوصول إليها واكتشاف ما إذا كانت الحياة موجودة خارج الأرض. ومع استمرار الاختبارات وإحراز التقدم، يتوقع المجتمع العلمي بفارغ الصبر اكتشافات جديدة واختراقات في فهمنا للكون.