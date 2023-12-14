ناسا تختبر ثعبانًا آليًا ثوريًا في الحديقة الوطنية الكندية

أجرى علماء من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) مؤخرًا تجربة رائدة في حديقة جاسبر الوطنية في كندا. كان الغرض من التجربة هو اختبار قدرات ثعبان آلي مبتكر يسمى EELS (مساح الحياة الخارجية) في البيئات القاسية.

على عكس الأجهزة الروبوتية التقليدية، يبلغ طول EELS ثعبانًا ميكانيكيًا يبلغ طوله 4.4 مترًا ووزنه 200 رطل وقطره 10 سنتيمترات. ويسمح التصميم الشبيه بالثعبان للمركبة بالمناورة عبر التضاريس الصعبة بسهولة، مما يجعلها مثالية لأغراض الاستكشاف.

أثناء الاختبار الميداني في سبتمبر، اختار علماء مختبر الدفع النفاث على وجه التحديد نهر أثاباسكا الجليدي كموقع لتجربتهم. وبما أنه من المعروف أن الأنهار الجليدية هي بيئات قاسية ذات ظروف لا يمكن التنبؤ بها، فقد كان هذا سيناريو مثاليًا لاختبار وظائف ومرونة EELS.

أثبت روبوت EELS بنجاح قدرته على التنقل في التضاريس الغادرة للنهر الجليدي. وقد تم تجهيزه بأجهزة استشعار وكاميرات متقدمة، وقام بجمع بيانات قيمة حول الخصائص الجيولوجية والبيولوجية للنهر الجليدي. يتحرك الروبوت الشبيه بالثعبان برشاقة، مقلدًا حركات الثعبان الحقيقي، مما يمكنه من اجتياز الشقوق والممرات الضيقة دون عناء.

كان الهدف من التجربة هو تقييم إمكانات EELS للمهام المستقبلية التي تتطلب الاستكشاف في البيئات الصعبة. إن قدرته على التكيف وتعدد الاستخدامات تجعله خيارًا جذابًا للبحث العلمي، مثل دراسة المناطق النائية والتي يتعذر الوصول إليها على الأرض، أو حتى استكشاف الكواكب الأخرى.

يمثل هذا الاختبار الناجح لروبوت EELS في حديقة جاسبر الوطنية علامة بارزة في تكنولوجيا الاستكشاف الآلي. بفضل تصميمها الفريد وقدراتها المتقدمة، تتمتع EELS بالقدرة على إحداث ثورة في كيفية استكشاف وفهم البيئات القاسية على كوكبنا وخارجه.