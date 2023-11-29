ناسا تستعد لإحداث ثورة في الاستكشاف الجوي على المريخ

تعمل وكالة ناسا على توسيع حدود الاستكشاف الجوي على كوكب المريخ، حيث يمهد نجاح طائرة الهليكوبتر Ingenuity Mars الطريق لتطوير الجيل القادم من الطائرات بدون طيار بين الكواكب. أكمل مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع للوكالة الآن اختبار تصميم جديد للمروحة من شأنه أن يعزز سرعة وقدرات طائرات الهليكوبتر المريخية المستقبلية.

إن إنجينيويتي، التي تم تصميمها في البداية كعرض تكنولوجي، تجاوزت التوقعات بكثير، حيث قامت بـ 66 رحلة جوية ناجحة على الكوكب الأحمر. وقد أثبتت إنجازاتها أن الاستكشاف الجوي أمر ممكن بالفعل في بيئة المريخ الصعبة. بينما يستمر إنجنيويتي في التحليق فوق سطح المريخ، لالتقاط البيانات الحيوية للعلماء، كان مهندسو مختبر الدفع النفاث يعملون بلا كلل على تحسين تصميم الدوار للمهام المستقبلية.

كررت الاختبارات الديناميكية الهوائية التي أجريت في جهاز محاكاة الفضاء الواسع التابع لمختبر الدفع النفاث الظروف الجوية المريخية الرقيقة، وهو أمر بالغ الأهمية للتحقق من فعالية المراوح الجديدة. حققت الدوارات المعاد تصميمها سرعة مذهلة تبلغ 3,500 دورة في الدقيقة، أي أسرع بـ 750 دورة في الدقيقة من شفرات Ingenuity الحالية. يتيح هذا الاختراق للطائرات الدوارة الوصول إلى سرعات أقل مباشرة من حاجز الصوت، مما يعوض الغلاف الجوي الرقيق ويولد قوة الرفع اللازمة للطيران المستمر.

توفر الدوارات المطولة، والتي يبلغ طولها حوالي أربع بوصات أطول من دوارات Ingenuity، قوة هيكلية أكبر وتمهد الطريق لمهام مستقبلية أكثر طموحًا. ومع ذلك، فإن هندسة هذه الدوارات المتقدمة تتطلب أيضًا دراسة متأنية للوزن الإجمالي للمروحية. تتطلب موازنة الدوارات الأثقل تقليل وزن المكونات الأخرى، مثل الأرجل، للحفاظ على الأداء الأمثل.

بالإضافة إلى الاستكشاف المستمر الذي تقوم به إنجينيويتي، لدى وكالة ناسا خطط لإحداث ثورة في الاستكشاف الجوي على المريخ. يمكن لطائرة هليكوبتر Mars Science، القادرة على حمل حمولات علمية أكبر من سابقتها، أن تكون بمثابة طائرة استكشافية في المهام القادمة. علاوة على ذلك، تتضمن الخطط المستقبلية استخدام المروحيات لاستعادة العينات التي جمعتها المركبة الجوالة بيرسيفيرانس كجزء من مهمة عودة عينة المريخ. ومع ذلك، فإن التحديات المتعلقة بتكاليف المشروع دفعت وكالة ناسا إلى إيقاف العمل مؤقتًا في هذا المسعى الطموح.

بينما تتقدم ناسا في مجال الاستكشاف الجوي، فإن الدروس المستفادة من انتصارات Ingenuity والتطوير المستمر للدوار تمهد الطريق لمستقبل حيث تحلق الطائرات بدون طيار عبر سماء المريخ، وتكشف أسرار الكوكب الأحمر بشكل لم يسبق له مثيل.

الأسئلة الشائعة

1. كم عدد الرحلات التي قامت بها Ingenuity على المريخ؟

أكملت شركة Ingenuity بنجاح 66 رحلة على المريخ، متجاوزة هدفها الأولي المتمثل في خمس رحلات.

2. ما مدى السرعة التي يمكن أن يصل بها تصميم الدوار الجديد؟

حققت المراوح الجديدة سرعة تبلغ 3,500 دورة في الدقيقة، أي أسرع بـ 750 دورة في الدقيقة من شفرات Ingenuity الحالية.

3. لماذا تحتاج الدوارات الموجودة على المريخ إلى الدوران بسرعات أعلى؟

يتطلب الغلاف الجوي الرقيق للمريخ سرعات دوارة أعلى لتوليد قوة رفع كافية مقارنة بالغلاف الجوي للأرض.

4. ما هي خطط ناسا المستقبلية للاستكشاف الجوي على المريخ؟

وتعتزم وكالة ناسا نشر مروحية علوم المريخ للمهام المستقبلية، مما يسمح بنقل معدات علمية أكبر. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تتمكن المروحيات من استرداد العينات التي جمعتها المركبة الجوالة Perseverance كجزء من مهمة Mars Sample Return.