ناسا تخطو خطوات واسعة في بث الفيديو في الفضاء السحيق باستخدام تقنية الليزر

إن الإنجاز الذي حققته وكالة ناسا مؤخرًا في بث فيديو متدفق عالي الوضوح من الفضاء السحيق باستخدام تقنية الليزر قد مهد الطريق لاتصالات أكثر كفاءة في المهام المستقبلية بين الكواكب. تم تنفيذ هذا الإنجاز الرائد في 11 ديسمبر، وتضمن بث الفيديو من مسافة قياسية تبلغ 19 مليون ميل، مما يمثل علامة فارقة في العرض التكنولوجي المستمر لناسا.

أصبح الإرسال الناجح لفيديو الاختبار الذي تبلغ مدته 15 ثانية ممكنًا من خلال استخدام جهاز إرسال واستقبال ليزر للطيران، وهو جهاز متطور قادر على إرسال واستقبال إشارات الأشعة تحت الحمراء القريبة. تم نقل إطارات الفيديو في الوقت الفعلي إلى مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، في حين تم إرسال الليزر المشفر بالأشعة تحت الحمراء القريبة إلى تلسكوب هيل في مرصد بالومار التابع لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في كاليفورنيا.

ويهدف العرض التوضيحي للاتصالات الليزرية، الذي تم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع مهمة Psyche التابعة لناسا في أكتوبر، إلى نقل البيانات من الفضاء السحيق بمعدلات أسرع من 10 إلى 100 مرة من أنظمة الترددات الراديوية الحالية. وبينما تواصل مهمة Psyche رحلتها إلى حزام الكويكبات الرئيسي، فإن العرض التكنولوجي سيدفع حدود الاتصالات ذات معدل البيانات المرتفع، ومن المحتمل أن يصل إلى أبعد مسافة للمريخ من الأرض.

بالإضافة إلى الإنجازات التقنية، تم تحميل مقطع فيديو قصير فائق الدقة يظهر قطة برتقالية اللون تدعى Taters قبل الإطلاق، مما أضاف لمسة مرحة إلى هذا الحدث المهم. وعلى الرغم من المسافة الشاسعة، تم نقل الفيديو بشكل أسرع من معظم اتصالات الإنترنت ذات النطاق العريض، مما يوضح كفاءة تكنولوجيا الاتصال بالليزر.

يعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على التزام ناسا بتطوير الاتصالات البصرية وتلبية احتياجات نقل البيانات المستقبلية. ومن خلال زيادة عرض النطاق الترددي وتحسين تكنولوجيا الاتصالات البصرية، تضع ناسا الأساس لقدرات الاتصال المحسنة في استكشاف الفضاء السحيق.

مع استمرار التقدم في عرض الاتصالات الضوئية في الفضاء العميق، تكتسب وكالة ناسا رؤى قيمة حول القدرات والتطبيقات المحتملة لهذه التكنولوجيا الجديدة. ومن خلال التعلم المستمر والتحسينات، تهدف ناسا إلى تحسين النظام بشكل أكبر وتمهيد الطريق للاتصالات الغنية بالبيانات في المهام المستقبلية بين الكواكب.

وفي الختام، فإن نجاح ناسا في نقل فيديو فائق الوضوح من الفضاء السحيق باستخدام تكنولوجيا الليزر يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام في قدرات الاتصال. هذا الإنجاز لا يمهد الطريق لنقل أكثر كفاءة للمعلومات العلمية والصور عالية الوضوح فحسب، بل يغذي أيضًا الترقب للتأثير التحويلي لهذه التكنولوجيا في البعثات المستقبلية بين الكواكب.