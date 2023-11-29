فك رموز ألحان الفضاء: مشروع ناسا الموسيقي

هل سبق لك أن تساءلت كيف تبدو المساحة الشاسعة من الفضاء؟ شرعت وكالة ناسا في مسعى فريد من نوعه يأخذ البيانات الرقمية من التلسكوبات الفضائية ويحولها إلى موسيقى ساحرة. في تعاون رائد، تعاون مركز شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا مع الملحنة صوفي كاستنر لتحويل الصور الجذابة للمجرات والأجرام السماوية إلى سيمفونية من النغمات والأصوات.

يقدم هذا المشروع الطموح، المعروف باسم "الصوتنة"، منظورًا جديدًا لتجربة عجائب الفضاء الخارجي. ومن خلال تحويل بيانات الفضاء إلى ألحان، تهدف وكالة ناسا إلى تمكين المزيد من الأشخاص، بما في ذلك ضعاف البصر، من تقدير جمال الكون المذهل. توفر هذه الموسيقى التصويرية الأخرى وسيلة جديدة للأفراد للانغماس في عظمة الكون.

ولكن كيف يعمل مشروع ناسا المبتكر هذا؟ يقوم مركز تشاندرا للأشعة السينية بترجمة الصور الفضائية إلى أصوات منذ عام 2020. ومن خلال استخدام البيانات من كائنات مثل المنطقة الصاخبة لخيوط الغاز والأشعة السينية وحتى الثقب الأسود الهائل القوس أ، يسعى المشروع إلى إنشاء ألحان آسرة تجسد جوهر هذه الظواهر الكونية.

تضفي الملحنة صوفي كاستنر لمسة إنسانية على هذه السيمفونية السماوية من خلال غرس رؤيتها الفنية الخاصة في البيانات. مستوحاة من الصور التي التقطتها تلسكوبات سبيتزر وشاندرا وهابل، قامت بإنشاء مقاطع موسيقية قصيرة تهدف إلى تسليط الضوء على الأحداث المهمة ضمن مجموعة البيانات الأكبر. إنه يشبه صياغة نتيجة فيلم تحكي قصة آسرة مع البقاء متجذرة في الحقائق العلمية.

يعد مشروع ناسا الموسيقي مجرد واحدة من العديد من المبادرات الرائعة التي قامت بها وكالة الفضاء الأمريكية. في يوليو 2023، قدمت وكالة ناسا NASA+، وهو تطبيق بث مجاني وخالي من الإعلانات يوفر الوصول إلى أحدث أبحاث الوكالة وتغطية المهام الحية الحائزة على جائزة إيمي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعشاق الفضاء التفاعل مع تطبيق Spot The Station التابع لناسا، والذي يساعد في تحديد موقع محطة الفضاء الدولية ويوفر واجهة الواقع المعزز لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو في الوقت الفعلي.

في الختام، فإن سيمفونية الصوت التي تم إنتاجها من خلال تعاون ناسا مع الملحنة صوفي كاستنر تسمح لنا بتجربة الجمال التجاوزي للفضاء الخارجي بطريقة جديدة تمامًا. سواء كنت من محبي الموسيقى أو مستكشفًا متعطشًا للفضاء، فإن الانغماس في ألحان المجرات والظواهر بين المجرات سيكون بلا شك تجربة مذهلة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو صوتنة؟

الصوتنة هي عملية ترجمة البيانات أو المعلومات إلى صوت. وفي سياق مشروع ناسا، يسمح الصوتنة بتحويل الصور والبيانات الفضائية إلى ألحان وأصوات، مما يخلق طريقة فريدة لتجربة الفضاء الخارجي.

ما هي ناسا+؟

NASA+ هو تطبيق بث مباشر أطلقته NASA ويوفر وصولاً مجانيًا وخاليًا من الإعلانات إلى أحدث أبحاث الوكالة وتغطية المهام المباشرة والمسلسلات الجديدة. إنه يوفر منصة مناسبة للعائلة لاستكشاف عجائب الفضاء.

ما هو تطبيق Spot The Station؟

Spot The Station هو تطبيق تم تطويره بواسطة NASA ويتيح للمستخدمين تحديد موقع محطة الفضاء الدولية (ISS) في الوقت الفعلي. ويستخدم تقنية الواقع المعزز لمساعدة المستخدمين على التقاط ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بمشاهداتهم. يوفر التطبيق أيضًا إشعارات عبر الهاتف المحمول عندما تقترب محطة الفضاء الدولية من موقع المستخدم.

كيف يمكنني الاستماع إلى الألحان الفضائية لناسا؟

للاستماع إلى ألحان ناسا الفضائية التي تم إنشاؤها من خلال التعاون مع الملحنة صوفي كاستنر، يمكنك زيارة صفحة الويب الرسمية لناسا المخصصة لهذا المشروع. ستجد هناك مؤلفات آسرة تضفي الحياة على جمال الفضاء الخارجي من خلال الموسيقى.