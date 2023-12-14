تستعد مهمة PACE التابعة لناسا لإطلاقها في عام 2024 مع التركيز على النظام البيئي للأرض

تستعد وكالة ناسا للإطلاق المرتقب لمهمة العوالق والهباء الجوي والسحاب والنظام البيئي للمحيطات (PACE) في عام 2024. وتهدف هذه المهمة إلى تعميق فهمنا للغلاف الجوي للأرض وتأثيره على المناخ وجودة الهواء.

باستخدام مقاييس الاستقطاب المتقدمة، ستقوم مهمة PACE بالتحقيق في العلاقة المعقدة بين الضوء والهباء الجوي والسحب. قد تبدو هذه الجزيئات الصغيرة، مثل الدخان والغبار والملوثات، غير واضحة ولكن لها تأثير كبير على المناخ من خلال امتصاص ضوء الشمس وبعثرته، وبالتالي تحديد كمية الطاقة الشمسية التي تصل إلى سطح الأرض.

أحد النقاط المحورية الرئيسية لمهمة PACE هو لون المحيط. تم تصميم أداة ألوان المحيط (OCI)، وهي أداة علمية أساسية على متن السفينة، خصيصًا لقياس لون المحيط عبر نطاق طيفي واسع، من الأشعة فوق البنفسجية إلى الأشعة تحت الحمراء ذات الموجات القصيرة. ومن خلال تحليل لون المحيط، يمكن للعلماء الحصول على رؤى قيمة حول صحته ونظامه البيئي.

لاستكمال OCI، ستحتوي مهمة PACE أيضًا على مقياسين استقطابيين متقدمين، مقياس الاستقطاب الطيفي لاستكشاف الكواكب (SPEXone) ومقياس الاستقطاب الزاوي المفرط للأبحاث (HARP2). وستوفر هذه الأدوات بيانات تكميلية، مما يسمح بتحسين تصحيح الغلاف الجوي وفهم شامل لعلوم الهباء الجوي والسحب.

وصلت المركبة الفضائية PACE مؤخرًا إلى منشأة عمليات المركبات الفضائية Astrotech بالقرب من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا. ويقوم المهندسون والفنيون الآن بتجهيز المعدات الأرضية للمعالجة والتزود بالوقود قبل التغليف النهائي. تتم إدارة مشروع PACE من قبل مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، مع برنامج خدمات الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء الذي يشرف على خدمة الإطلاق للمهمة.

لا تمثل مهمة PACE علامة فارقة مثيرة في الاستكشاف العلمي لوكالة ناسا فحسب، بل تحمل أيضًا وعدًا باكتشافات رائدة في أبحاث الهباء الجوي والسحب والمحيطات. ومن خلال التعاون بين الأدوات المتطورة والتكنولوجيا المتطورة، يستطيع العالم أن يتوقع فهماً أعمق للنظام البيئي الدقيق لكوكبنا ودوره في تشكيل مستقبلنا.