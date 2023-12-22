مقياس الإشعاع MURI الذي يغير قواعد اللعبة التابع لناسا يبشر بعصر جديد من تكنولوجيا مراقبة الفضاء

لقد نجحت وكالة ناسا في الارتقاء بتكنولوجيا المراقبة الفضائية إلى مستويات غير مسبوقة من خلال إطلاق أداة قياس الإشعاع غير المبردة متعددة النطاقات (MURI) في مدار أرضي منخفض. أحدثت شركة MURI ثورة في هذا المجال، حيث تقدم مقياسًا مبتكرًا يمكنه اكتشاف الأشعة تحت الحمراء دون الحاجة إلى مبرد مبرد. لا يؤدي هذا الإنجاز إلى خفض تكلفة تشغيل أجهزة قياس الإشعاع بالأشعة تحت الحمراء في الفضاء فحسب، بل يبسط أيضًا التعقيد المرتبط باستخدامها.

موري: قوة مدمجة في مراقبة الفضاء

وعلى النقيض من نظيراته الضخمة، يزن جهاز MURI 12 رطلًا فقط، مما يجعله واحدًا من أخف أجهزة قياس الإشعاع التابعة لناسا. إن تجنب الحجم من أجل الأداء ليس خيارًا بالنسبة لـ MURI، حيث أنها تتميز بدقة قياس إشعاعي مطلقة ذات مستوى عالمي تبلغ حوالي 1%. وقد تم تأكيد هذه القدرة الاستثنائية من خلال اختبارات جوية ومختبرية صارمة، مع بيانات فضائية أولية تؤكد فعاليتها في بيئة الفضاء الخارجي الصعبة.

وضع معايير جديدة في قياس درجة حرارة سطح الأرض

بالإضافة إلى تصميمها المدمج والفعال من حيث التكلفة، تتألق MURI في دقة قياساتها. مع حساسية منخفضة تصل إلى 123 مللي كلفن، يضاهي MURI أداء أدوات Landsat الحالية عندما يتعلق الأمر بقياس درجة حرارة سطح الأرض. وهذه الدقة لا غنى عنها لمجموعة واسعة من المساعي العلمية، بما في ذلك مراقبة النشاط البركاني ودراسة الظواهر السطحية الأخرى التي تشكل كوكبنا.

الحلول الرائدة: الكشف عن الانتصارات الهندسية لموري

لم يكن تطوير ونشر MURI ممكنًا بدون تطبيق الحلول الهندسية الرائدة. أحد النقاط البارزة هو تنفيذ مرحلة بيزو لمواجهة تشويه الصورة عن طريق تركيب صفيف المستوى البؤري للبولومتر. لا تُظهر هذه الأساليب البارعة براعة ناسا الهندسية فحسب، بل تمثل أيضًا قفزة كبيرة إلى الأمام في تكنولوجيا المراقبة الفضائية. إن نجاح MURI لديه القدرة على إرساء الأساس للمهام العلمية المستقبلية، وإعادة تشكيل مراقبة الأرض وتعميق فهمنا لكوكبنا.

ومن خلال إطلاق موري، بشرت ناسا بعصر جديد في تكنولوجيا مراقبة الفضاء. وبفضل قدراته المتطورة وميزاته التي ستغير قواعد اللعبة، يستعد MURI لإعادة تعريف فهمنا للكون ودفعنا إلى مزيد من الاكتشافات العلمية.