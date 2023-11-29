ناسا تتلقى إشارة من مركبة فضائية على بعد ملايين الأميال، مما أحدث ثورة في الاتصالات

نجحت وكالة ناسا في تلقي إشارة من مركبة فضائية تقع على بعد 10 ملايين ميل، مما يمثل طفرة كبيرة في تكنولوجيا الاتصالات. وقد أنجزت وكالة الفضاء هذا العمل الفذ من خلال استخدام الاتصالات الضوئية في الفضاء العميق (DSOC)، وهي تجربة رائدة تستخدم أشعة الليزر البعيدة لنقل البيانات.

تقليديًا، اعتمد الاتصال بالمركبات الفضائية في الفضاء السحيق في الغالب على إشارات الراديو المرسلة عبر هوائيات أرضية واسعة النطاق. على الرغم من موثوقيتها، فإن إشارات الراديو هذه لها نطاق ترددي محدود، مما يجعل من الصعب إرسال ملفات كبيرة مثل الصور ومقاطع الفيديو عالية الوضوح.

تهدف DSOC إلى إحداث ثورة في عنق الزجاجة في الاتصالات من خلال استخدام الليزر لنقل البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة. تؤكد وكالة ناسا أن هذه التكنولوجيا يمكنها تحسين معدلات البيانات بما يصل إلى 100 مرة أكثر من الطرق الحالية. يمثل الاختبار الناجح الأخير لـ DSOC المرة الأولى التي يتم فيها نقل البيانات عبر الليزر من موقع خارج القمر، مما يزيد بشكل فعال نطاق الاتصال بأكثر من 40 مرة.

وكانت مهمة "سايكي" التابعة لناسا، والتي شرعت في دراسة كويكب بعيد الشهر الماضي، هي المحاولة الأولى لاختبار هذه التكنولوجيا المتطورة خارج القمر. تم تجهيز المركبة الفضائية بجهاز إرسال واستقبال ليزر قادر على إرسال واستقبال إشارات الليزر في الأشعة تحت الحمراء القريبة، وقد تم قفل المركبة الفضائية على منارة ليزر ناسا في كاليفورنيا، وحققت اختراقًا يُعرف باسم "الضوء الأول".

يعد هذا الإنجاز الأولي جزءًا من سلسلة من التجارب التي تأمل ناسا أن تثبت فعالية تقنية الليزر في نقل البيانات. وأوضحت ترودي كورتيس، مديرة العروض التكنولوجية في مديرية مهام تكنولوجيا الفضاء في مقر ناسا، أن تحقيق هذا الإنجاز أمر بالغ الأهمية لمستقبل استكشاف الفضاء. فهو يمهد الطريق لمعدلات أعلى للبيانات ويتيح نقل المعلومات العلمية الأساسية، والصور عالية الوضوح، وحتى بث الفيديو، مما يدعم في نهاية المطاف الهدف النهائي للإنسانية المتمثل في إرسال البشر إلى المريخ.

إن الدقة المطلوبة للحفاظ على إشارات الليزر على هذه المسافات الشاسعة يمكن مقارنتها بتوجيه شعاع ضوئي على عملة معدنية من مسافة ميل واحد. بالإضافة إلى ذلك، يتحرك كل من الليزر وهدفه باستمرار، مما يستلزم تعديلًا دقيقًا طوال الرحلة التي تستغرق 20 دقيقة من أبعد نقطة في مركبة الفضاء Psyche.

للمضي قدمًا، ستركز وكالة ناسا على تحسين أنظمة التوجيه بالليزر للمركبة الفضائية لضمان الاستهداف الدقيق. وبمجرد الانتهاء من ذلك، تخطط الوكالة لإجراء المزيد من التجارب، لإثبات قدرة المركبة الفضائية على الحفاظ على عمليات نقل البيانات ذات النطاق الترددي العالي على مسافات مختلفة من الأرض. تتضمن هذه التجارب تشفير البيانات في فوتونات الضوء المنبعثة من المركبة الفضائية، مما يسمح بفك تشفير المعلومات وإعادة تجميعها في صور أو بيانات حيوية أخرى عند الوصول إلى تلسكوبات الأرض.

وبهذا الإنجاز الرائد، تستعد وكالة ناسا لإحداث تحول في الاتصال بين الأرض والفضاء السحيق، مما يوفر إمكانيات جديدة للاستكشاف العلمي والسفر البشري إلى الفضاء.

أسئلة وأجوبة

كيف يختلف DSOC عن طرق الاتصال التقليدية؟

يعتمد الاتصال التقليدي مع المركبات الفضائية في الفضاء السحيق على إشارات الراديو ذات النطاق الترددي المحدود. من ناحية أخرى، يستخدم DSOC الليزر لنقل البيانات، مما قد يؤدي إلى تحسين معدلات البيانات بما يصل إلى 100 مرة.

ما أهمية استقبال إشارة من مسافة 10 ملايين ميل؟

يعد تلقي إشارة من مركبة فضائية على بعد 10 ملايين ميل إنجازًا كبيرًا لأنه يوضح جدوى الاتصال بالليزر لمسافات طويلة وقدرته على إحداث ثورة في الاتصالات في الفضاء السحيق.

ما هي الفوائد المحتملة للاتصالات بالليزر لاستكشاف الفضاء؟

يوفر الاتصال بالليزر معدلات بيانات أعلى، مما يسمح بنقل الملفات الكبيرة مثل الصور ومقاطع الفيديو عالية الوضوح. يمكن لهذه التكنولوجيا أن تعزز البحث العلمي بشكل كبير وتدعم مساعي استكشاف الإنسان للفضاء في المستقبل، مثل البعثات إلى المريخ.

ما هي التحديات التي يواجهها الاتصال بالليزر؟

يتطلب الاتصال بالليزر توجيهًا وتتبعًا دقيقًا بسبب الحركة المستمرة لكل من المركبة الفضائية والهدف على الأرض. علاوة على ذلك، فإن تكييف البيانات مع فوتونات الضوء لنقلها وفك تشفيرها بدقة عند وصولها يمثل عقبات تقنية إضافية يتعين على الباحثين معالجتها.

كيف ستمضي ناسا في المزيد من التجارب؟

ستركز ناسا على تحسين أنظمة التوجيه بالليزر للمركبة الفضائية لضمان الاستهداف الدقيق. وتخطط الوكالة بعد ذلك لإجراء تجارب توضح النقل المستمر للبيانات ذات النطاق الترددي العالي على مسافات مختلفة من الأرض عن طريق تشفير البيانات على فوتونات الضوء المنبعثة من المركبة الفضائية.