ناسا تحقق قفزة نوعية في نقل البيانات باستخدام اتصالات الليزر

حققت وكالة ناسا إنجازًا رائدًا في نقل البيانات لمسافات طويلة من خلال إنشاء نظام جديد للاتصالات بنجاح باستخدام الليزر. أكملت محطة الفضاء الدولية (ISS) مؤخرًا أول وصلة ليزر ناجحة باستخدام نظام ترحيل ليزر في المدار، مما يمثل أول نظام ترحيل ليزر ثنائي الاتجاه من طرف إلى طرف تابع لناسا. يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة إلى الأمام في إحداث ثورة في نقل البيانات من الفضاء.

يوضح التعاون بين العرض التوضيحي لترحيل اتصالات الليزر (LCRD) ومودم المستخدم ومحطة مكبر الصوت المدمج في مدار أرضي منخفض LCRD (ILLUMA-T) إمكانات اتصالات الليزر، المعروفة أيضًا باسم الاتصالات البصرية، لإعادة تحديد كيفية تلقي البيانات من الفضاء. على عكس موجات الراديو التقليدية، تستخدم الاتصالات الليزرية ضوء الأشعة تحت الحمراء لإرسال واستقبال الإشارات، مما يتيح نقل بيانات أكثر كفاءة ويحتمل تسريع الاكتشافات العلمية.

في 9 نوفمبر، تم إطلاق ILLUMA-T في مهمة خدمات إعادة الإمداد التجارية التاسعة والعشرين لشركة SpaceX وتم تثبيته لاحقًا في مرفق وحدة التجارب اليابانية المكشوفة بمحطة الفضاء الدولية. يعد التشغيل الناجح لـ ILLUMA-T جنبًا إلى جنب مع LCRD جزءًا من مبادرة برنامج الاتصالات والملاحة الفضائية (SCaN) التابع لناسا لعرض مزايا اتصالات الليزر للمهام العلمية والاستكشافية.

أعرب الدكتور جيسون ميتشل، مدير قسم تكنولوجيا الاتصالات والملاحة المتقدمة في SCaN، عن سعادته بالمشروع، قائلاً: "يمثل الضوء الأول بين ILLUMA-T وLCRD لحظة محورية في رحلتنا نحو اعتماد اتصالات الليزر كمعيار للمستقبل. البعثات. ولا تعمل هذه التقنية على تعزيز عودة البيانات فحسب، بل تضمن أيضًا روابط اتصال قوية لرواد الفضاء أثناء مغامراتهم في الفضاء.

بعد التثبيت، أجرى المهندسون اختبارات صارمة في المدار للتأكد من أداء حمولة ILLUMA-T. ويقوم النظام الآن بتبادل البيانات بنجاح مع LCRD بسرعات مذهلة تبلغ 1.2 جيجابت في الثانية. وشدد ديفيد إسرائيل، مهندس الاتصالات والملاحة الفضائية في وكالة ناسا، على أهمية التغلب على التحديات التقنية والعروض التشغيلية المستمرة في تحسين التكنولوجيا للمهام المستقبلية.

وقد خضع LCRD، الذي تم إطلاقه في عام 2021، لأكثر من 300 تكوين تجريبي لضبط قدرات الاتصالات بالليزر التابعة لناسا. تفتح هذه التطورات إمكانيات جديدة لنقل البيانات بشكل أسرع وأكثر موثوقية، مما يمهد الطريق لاكتشافات رائدة ويضمن التواصل الفعال لرواد الفضاء أثناء مغامراتهم في الفضاء.