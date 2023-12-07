الباحثون يحققون طفرة في تكنولوجيا النانو ذاتية التجميع

ملخص: حقق فريق من الباحثين في DTU Electro تقدمًا كبيرًا في مجال تكنولوجيا النانو ذاتية التجميع. ومن خلال الجمع بين النهجين من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، نجحوا في إنشاء تجويف ذاتي التجميع مع فراغ هوائي على نطاق بضع ذرات. توضح النتائج، التي نُشرت في مجلة Nature، تفاصيل بناء مرنان ذاتي التجميع بمرايا من السيليكون حول فجوات على المستوى الذري. هذا الاختراق لديه القدرة على إحداث ثورة في مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك الإلكترونيات، والروبوتات النانوية، وأجهزة الاستشعار، وتقنيات الكم. في حين أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل تحقيق رؤية الدائرة الإلكترونية ذاتية التجميع بالكامل، فإن هذا البحث يمثل خطوة مهمة إلى الأمام.

لقد تعامل الباحثون تقليديًا مع تكنولوجيا النانو باستخدام طريقتين منفصلتين - النهج من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى. يتضمن النهج من أعلى إلى أسفل البدء بهيكل أكبر والعمل على إنشاء هياكل نانوية، في حين يهدف النهج من أسفل إلى أعلى إلى الحصول على نظام نانوي يتم تجميعه ذاتيًا. لقد كان الجمع بين هاتين الطريقتين تحديًا بسبب اختلاف قابلية التوسع ومتطلبات النطاق الذري.

واجه فريق DTU Electro هذا التحدي من خلال استخدام القوى السطحية مثل قوة فان دير فالس وقوة كازيمير، والتي تحركها التقلبات الكمومية. ومن خلال إنشاء تجاويف ضوئية، تمكنوا من حصر الفوتونات في فجوات هوائية صغيرة للغاية، بمقياس بضع ذرات فقط. على الرغم من أن عملية التجميع الذاتي تسمح بأبعاد متطرفة، إلا أن متطلبات التصنيع النانوي تظل صعبة.

في حين أن الهياكل ذاتية التجميع لديها القدرة على إنشاء مواد فريدة ذات خصائص غير عادية، فإن التحدي يكمن في ربط هذه الهياكل بالعالم الخارجي. لا تزال تكنولوجيا أشباه الموصلات الحالية ضرورية لإنشاء أسلاك أو أدلة موجية لتمكين الاتصال. ومع ذلك، يعتقد الباحثون في DTU Electro أن اختراقهم لديه القدرة على سد الفجوة بين تكنولوجيا النانو ذاتية التجميع وأشباه الموصلات التقليدية.

على الرغم من أن هناك العديد من الإنجازات المطلوبة قبل تحقيق إمكانات تكنولوجيا النانو المجمعة ذاتيًا بشكل كامل، إلا أن الباحثين متفائلون بشأن التقدم المحرز. يمهد هذا البحث الطريق للتقدم المستقبلي في مجال تكنولوجيا النانو ذاتية التجميع، مما يقربنا من المستقبل حيث يمكن للدوائر الإلكترونية بناء نفسها وتسخير الإمكانات الكاملة لتكنولوجيا النانو.