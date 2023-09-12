تعقد شركة Boerse Stuttgart Digital شراكة مع مجموعة München Re لتعزيز أمان الحصص وإمكانية الوصول

أعلنت شركة Boerse Stuttgart Digital، وهي لاعب بارز في قطاع الأعمال المشفرة والرقمية لمجموعات البورصات الأوروبية، عن شراكة تأمين استراتيجية مع مجموعة ميونيخ ري، وهي خطوة تهدف إلى تحسين الأمان وإمكانية الوصول إلى التوقيع المساحي في أوروبا. يمثل هذا التعاون خطوة رائدة في مجال الستاكينغ في المنطقة، حيث يوفر للمستثمرين المؤسسيين حلاً شاملاً وآمنًا للستاكينغ.

العنصر الرئيسي لهذا العرض المبتكر هو حل التأمين على الرهن العقاري الخاص بـ München Re Group، المصمم خصيصًا للتخفيف من المخاطر المتناقصة لشركة Boerse Stuttgart Digital. يعد القطع مصدر قلق داخل آلية إجماع إثبات الملكية الخاصة بـ Ethereum blockchain، حيث من المحتمل أن يفقد المدققون أصولهم المرهونة بسبب انتهاكات قواعد الشبكة، حتى بدون نية خبيثة. يوفر مفهوم التأمين الخاص بشركة ميونيخ ري التغطية في حالة وقوع مثل هذه الحوادث، مما يضيف طبقة أساسية من الحماية للمستثمرين.

في إطار شركة Blocknox GmbH التابعة لها، تعمل شركة Boerse Stuttgart Digital Custody على توسيع حل الحضانة الحالي الخاص بها لدمج عرض التحصيص الجديد هذا. وهذا يضمن أن المستثمرين الراغبين في المشاركة في أنشطة التوقيع المساحي يمكنهم الاستمتاع ببيئة ذات جودة وأمان استثنائيين. أعرب الدكتور أوليفر فينس، المدير الإداري لشركة Boerse Stuttgart Digital، عن سعادته بهذه الشراكة وأقر بالاهتمام المتزايد من المستثمرين المؤسسيين بالرهانات. وشدد على أهمية غرس الثقة في أمن بيئة الستاكينغ، ووضع كل من Boerse Stuttgart Digital وMunich Re كرائدين في مواجهة هذا التحدي معًا.

وسلط الدكتور أندريه كنويرشن، رئيس قسم اكتتاب التكنولوجيا الجديدة في ميونيخ ري، الضوء على إمكانات نمو الأصول الرقمية في صناعة الخدمات المالية. تجمع الشراكة بين Boerse Stuttgart Digital وMunich Re بين نقاط قوتهما لتسهيل التبني المؤسسي الأسرع والأكثر أمانًا للأصول الرقمية. ولا يفيد هذا التعاون المستثمرين المؤسسيين فحسب، بل يعزز أيضًا نظامًا بيئيًا أكثر قوة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.

تعتمد هذه الشراكة الإستراتيجية على التعاون الناجح بين Boerse Stuttgart Digital Custody وMunich Re Group في مجال تأمين الحضانة منذ عام 2022. ومع التوسع في الستاكينغ، أصبح لدى المستثمرين المؤسسيين الآن الفرصة لاستكشاف مساحة الستاكينغ مع حواجز أقل. تواصل Boerse Stuttgart Digital تمكين شركائها المؤسسيين من خلال حلول التوقيع المساحي الموثوقة والآمنة، مما يزيد من تنويع الفرص في قطاع التداول الخاص.

التعاريف:

الستاكينغ: عملية المشاركة في شبكة بلوكتشين لإثبات الملكية من خلال الاحتفاظ بكمية محددة من العملة المشفرة و"الستاكينغ" فيها للتحقق من صحة المعاملات وتأمين الشبكة.

Slashing: عقوبة تُفرض على المدققين في blockchain لإثبات الملكية بسبب انتهاك قواعد الشبكة، مما قد يؤدي إلى فقدان أصولهم المرهونة.

مصادر:

– بورس شتوتغارت الرقمية

- مجموعة ميونيخ ري