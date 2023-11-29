التقدم في جراحة تحويل تكنولوجيا الليزر

تستمر تكنولوجيا الليزر في إحداث ثورة في مجال الجراحة، حيث تقدم مزايا هائلة؛ ومع ذلك، يعترف الباحثون بأن التحديات لا تزال قائمة. ومن بين هذه التحديات الحاجة إلى أنظمة ردود فعل موثوقة لضمان سلامة ودقة جراحة الليزر. وفي دراسة حديثة نشرت في مجلة الليزر في الجراحة والطب، تم تطوير نظام ردود فعل متعدد الوسائط لمعالجة هذا القلق الحاسم ورفع دقة العمليات الجراحية.

تقدم الدراسة التي أجراها الدكتور أرشام حميدي بعنوان "أنظمة التغذية المرتدة متعددة الوسائط لقطع العظم الذكي بالليزر: التحكم في العمق وتمايز الأنسجة" أنظمة ردود فعل بصرية مبتكرة مدمجة مع ليزر Er:YAG. تهدف هذه الأنظمة إلى تعزيز سلامة ودقة قطع العظم بالليزر، وهي تقنية جراحة العظام. أحد مكونات نظام التغذية المرتدة هو نظام مراقبة بصري في الوقت الفعلي يتحكم بشكل فعال في عمق قطع الليزر. الميزة الرئيسية الأخرى هي مستشعر الأنسجة، الذي يميز بنجاح بين أنواع الأنسجة المختلفة بناءً على تركيبها الكيميائي.

أجرى الباحثون اختبارات باستخدام عينات من عظم فخذ الخنزير، لتقييم دقة تمايز الأنسجة والتحكم في العمق. وكانت النتائج مثيرة للإعجاب، حيث أظهر نظام التغذية المرتدة دقة عالية دون أي ضرر حراري أو تفحيم ملموس. تسلط هذه النتائج الضوء على إمكانات نظام التغذية الراجعة متعدد الوسائط لتعزيز سلامة ودقة الجراحة طفيفة التوغل بشكل كبير.

يقول الدكتور حميدي: "أظهر نظام التغذية المرتدة متعدد الوسائط المتطور دقة عالية في تمايز الأنسجة والتحكم في العمق، مما يشير إلى قدرته على تعزيز الجراحة طفيفة التوغل". ومما لا شك فيه أن النهج المتكامل أظهر نتائج واعدة، مما مهد الطريق لمزيد من البحث والتطوير في هذا المجال.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: ما هو قطع العظم بالليزر؟

ج: يشير قطع العظم بالليزر إلى تقنية جراحية تستخدم تكنولوجيا الليزر لقطع العظام وإعادة تشكيلها.

س: ما هي أنظمة التغذية الراجعة في جراحة الليزر؟

ج: تتكون أنظمة التغذية المرتدة في جراحة الليزر من مكونات مختلفة توفر معلومات في الوقت الفعلي لمساعدة الجراحين في الحفاظ على الدقة والسلامة أثناء العملية.

س: ما هو تمايز الأنسجة؟

ج: تمايز الأنسجة هو القدرة على التمييز بين أنواع مختلفة من الأنسجة بناءً على تركيباتها الكيميائية الفريدة.

س: كيف يمكن لتقنية الليزر تحسين العمليات الجراحية؟

ج: توفر تقنية الليزر مزايا مثل الدقة والحد الأدنى من التدخل الجراحي وتقليل فقدان الدم، مما يمكن أن يساهم في إجراء عمليات جراحية أكثر أمانًا وكفاءة.