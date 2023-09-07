تم إطلاق Motorola Moto G54 الجديد في الهند: المواصفات والميزات والسعر والمزيد

كشفت موتورولا مؤخرًا عن أحدث هواتفها الذكية، Moto G54، في الهند. يتميز جهاز 5G هذا بمواصفات وميزات رائعة، كل ذلك بسعر مناسب. دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما يقدمه هاتف موتورولا الذكي الجديد.

يأتي هاتف Moto G54 بشاشة FHD+ مقاس 6.5 بوصة توفر معدل تحديث متكيف يتراوح من 30 إلى 120 هرتز. وهذا يضمن تجربة مشاهدة سلسة وسلسة. ويتميز الجهاز أيضًا بمكبري صوت ستريو كبيرين، إلى جانب تقنية Dolby Atmos وMoto Spatial Sound، مما يوفر صوتًا عالي الجودة لتجربة ترفيهية غامرة.

فيما يتعلق بالتصميم، يتميز الهاتف الذكي بطبقة نهائية أنيقة من زجاج الأكريليك ثلاثي الأبعاد (PMMA). وهو متوفر بثلاثة خيارات ألوان جذابة: أزرق منتصف الليل، وأزرق لؤلؤي، وأخضر نعناعي. ينضح الجهاز بإحساس متميز بينما لا يزال صديقًا للميزانية.

تحت الغطاء، يتم تشغيل Moto G54 بواسطة معالج MediaTek Dimensity 7020 ثماني النواة، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي ضخمة تبلغ 12 جيجابايت. وهذا يضمن تعدد المهام على نحو سلس وأداء خالي من التأخر. ويأتي الهاتف الذكي أيضًا مزودًا بمساحة تخزين داخلية كبيرة تبلغ 256 جيجابايت، مما يسمح للمستخدمين بتخزين كمية كبيرة من البيانات والتطبيقات وملفات الوسائط.

إحدى الميزات البارزة لجهاز Moto G54 هي بطاريته الرائعة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، والتي يدعمها شاحن TurboPower بقدرة 33 واط. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الاستمتاع بساعات طويلة من الاستخدام دون القلق بشأن نفاد الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الجهاز خيارين للتخزين: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

وفي الختام، فإن هاتف Moto G54 الجديد من موتورولا يتميز بمواصفاته القوية وتصميمه الجذاب وبطاريته طويلة الأمد. بفضل إمكانات الجيل الخامس 5G، من المؤكد أن هذا الهاتف الذكي سوف يجذب المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا الذين يبحثون عن جهاز يوفر تجربة مستخدم من الدرجة الأولى.