موتورولا تثير إطلاق Edge 40 Edge: أدخل عالم الألوان

من المقرر أن تُحدث موتورولا ضجة كبيرة في سوق الهواتف الذكية في 14 سبتمبر مع الإعلان عن Edge 40 Edge. شارك الفرع الروماني للشركة إعلانًا تشويقيًا يلمح إلى إطلاق قادم مثير.

وجاء في الدعوة "ادخل إلى عالم الألوان"، في إشارة إلى الخيارات النابضة بالحياة التي ستتوفر مع الهاتف الذكي. ومن المتوقع أن يأتي جهاز Edge 40 Edge بثلاثة إصدارات تحمل اسم Pantone، بما في ذلك Soothing Sea Blue اللافت للنظر، والذي يرمز إلى مرح رذاذ الماء.

تشير الشائعات إلى أن جهاز Edge 40 Edge Neo سيحتوي على شاشة P-OLED مقاس 6.55 بوصة، مما يوفر تجربة بصرية مذهلة. بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي هذا الجهاز الجديد على بطارية كبيرة بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن استخدامًا طويل الأمد، معززًا بدعم الشحن السريع بقدرة 68 واط. ومع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و256 جيجابايت من مساحة التخزين، يمكن للمستخدمين توقع أداء سلس مع مساحة واسعة لملفاتهم وتطبيقاتهم.

في حين أن السعر المتوقع في أوروبا هو 399 يورو، سيتم الكشف عن تفاصيل أكثر شمولاً للميزات والمواصفات في غضون أسبوع.

يعد إطلاق Motorola Edge 40 Edge بإثارة ضجة كبيرة وإثارة إعجاب عشاق الهواتف الذكية بخياراتها الملونة وميزاتها الرائعة. ترقبوا المزيد من التحديثات حول هذا الجهاز الذي طال انتظاره.

التعاريف:

– P-OLED: OLED البلاستيكي، وهو نوع من تكنولوجيا العرض التي تستخدم البلاستيك كمادة أساسية، مما يؤدي إلى شاشة أخف وزنًا وأكثر مرونة.

مصادر:

– فرع موتورولا الروماني (دعوة)

- mobilissimo.ro (تم رصد إعلان تشويقي)