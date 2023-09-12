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Motorola Edge 40 Neo: المواصفات والميزات والأسعار والتوافر

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 12، 2023
Motorola Edge 40 Neo: المواصفات والميزات والأسعار والتوافر

أكدت موتورولا أن هاتف Motorola Edge 40 Neo سيكون هاتفًا ذكيًا عالميًا، من المقرر إطلاقه في 14 سبتمبر 2023. ويكشف التسعير المسرب للمتغير الأعلى أنه سيبلغ سعره 338.99 يورو (حوالي 30,000 روبية هندية)، وهو أقل مما كان متوقعا في السابق.

سيحتوي Motorola Edge 40 Neo على شاشة كبيرة مقاس 6.55 بوصة بدقة Full HD + P-OLED مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز. سيتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 1050 ذات الثماني النواة، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت. سيأتي الهاتف الذكي مزودًا بكاميرا خلفية مزدوجة تتكون من كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ثانوية بدقة 13 ميجابكسل. ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، ستكون هناك كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

فيما يتعلق بالبطارية، من المتوقع أن يأتي هاتف Motorola Edge 40 Neo ببطارية تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 68 وات. وسيحصل أيضًا على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء. سيتم تشغيل الهاتف الذكي بنظام Android 13 مع واجهة MyUX الخاصة بشركة Motorola في الأعلى.

وأكدت موتورولا أن جهاز Edge 40 Neo سيكون متاحًا في أسواق متعددة حول العالم، بما في ذلك الهند. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الأسعار المسربة مخصصة للاتحاد الأوروبي (EU)، وقد يكون السعر في الهند مختلفًا. ومن المتوقع أن تؤكد موتورولا أسعار الهاتف الذكي في حفل الإطلاق.

مصادر:
– ألاب نايك ديساي، جيزبوت (الرابط غير متوفر)
– باراس جوجلاني على تويتر (الرابط غير متوفر)
– أبهيشيك ياداف على تويتر (الرابط غير متوفر)

By غابرييل بوتا

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