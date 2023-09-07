إعادة تشغيل لعبة Mortal Kombat تعيد شخصية Nitara بصوت وممثلة ميغان فوكس

أعلنت شركة Warner Bros. Games أن Nitara، المحارب مصاص الدماء الذي شوهد آخر مرة في Mortal Kombat: Deadly Alliance في عام 2002، سيعود إلى السلسلة في النسخة الجديدة القادمة Mortal Kombat 1. لمنح المشجعين معلومات سريعة عن شخصية Nitara وكشفت شركة Warner Bros. أن الشخصية سيتم تمثيلها صوتيًا وصياغتها على غرار الممثلة ميغان فوكس، المعروفة بأدوارها في فيلمي Jennifer's Body وTransformers.

تم تصوير Nitara، وهي مخلوق مصاص دماء من عالم غريب، على أنها شريرة وصالحة في نفس الوقت، وهي تقاتل لإنقاذ شعبها. أعربت ميغان فوكس عن ولعها بالشخصية قائلة: "إنها مصاصة دماء، ومن الواضح أن لها صدى لأي سبب كان". شاركت فوكس أيضًا أن مشاركتها في تصوير Nitara تتجاوز مجرد تقديم الصوت، قائلة: "[جلسات تمثيل Nitara] تجبرني على الاستفادة من مناطق في نفسي لا أشعر بالراحة [معها]. لقد استمتعت كثيرًا بالقيام بذلك، وقد جعلني ذلك أكثر حرية مع نفسي.

في لعبة Mortal Kombat 1 القادمة، تعرض Nitara حالة وفاة جديدة لم يسبق لها مثيل. يُظهر المقطع الترويجي Nitara وهي تستخدم أظافرها التي يبلغ طولها خمس بوصات لنزع أحشاء خصمها، وتمسك بأحشاءها مثل الحبل بينما ترفعها أجنحة الخفافيش في الهواء. بركلة قوية، ترسل خصمها إلى الأرض، مما يتسبب في سقوط لحمه، تاركًا وراءه هيكلًا عظميًا محطمًا فقط.

يمكن للمعجبين التطلع إلى تجربة المزيد من أسلوب القتال الفريد لـ Nitara عند إصدار Mortal Kombat 1 في 19 سبتمبر لأجهزة PS5 وXbox Series X/S وNintendo Switch والكمبيوتر الشخصي. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يطلبون مسبقًا الإصدارات المميزة وإصدارات المجمعين سيكون لديهم إمكانية الوصول المبكر بدءًا من 14 سبتمبر.

مصادر:

– ناشر ألعاب Mortal Kombat Warner Bros

- ممثلة جسد جنيفر ميغان فوكس